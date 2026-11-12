O șoferiță a fost prinsă dormind la volanul unei Tesla, în timp ce mașina era pe pilot automat, pe o autostradă din Canada

Femeia este acuzată de conducere neglijentă, potrivit Poliției Provinciale din Ontario (OPP). Un agent a observat că șoferița avea ochii închiși și mâinile luate de pe volan. Polițistul nu a folosit sirena pentru a o trezi și a o trage pe dreapta. În schimb, s-a apropiat foarte mult de mașină pentru a surprinde situația cu ajutorul camerei corporale. Este posibil ca apropierea autospecialei să fi declanșat o alertă în sistemul Tesla, a explicat agentul Michael Fathi pentru CBC News.

„Chiar dacă vehiculul este echipat cu o funcție de conducere autonomă, șoferii sunt în continuare obligați să manifeste atenție și prudență la volan”, au transmis reprezentanții poliției.