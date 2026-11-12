Șapte români au returnat 600.000 de sticle contrafăcute la automatele de reciclare din Austria. Au luat sute de mii de euro
Șapte români au returnat 600.000 de sticle contrafăcute la automatele de reciclare din Austria. Au luat sute de mii de euro

O șoferiță a fost prinsă dormind la volanul unei Tesla, în timp ce mașina era pe pilot automat, pe o autostradă din Canada

Stiri externe
Data publicării:
Data actualizării:
Soferita tesla
Instagram

O șoferiță din Ottawa, Canada, a fost oprită și amendată după ce polițiștii au observat că dormea la volanul unui autoturism Tesla, în timp ce sistemul de conducere autonomă era activat. Incidentul s-a petrecut marți dimineață, în timpul orei de vârf.

autor
Lorena Mihăilă

Femeia este acuzată de conducere neglijentă, potrivit Poliției Provinciale din Ontario (OPP). Un agent a observat că șoferița avea ochii închiși și mâinile luate de pe volan. Polițistul nu a folosit sirena pentru a o trezi și a o trage pe dreapta. În schimb, s-a apropiat foarte mult de mașină pentru a surprinde situația cu ajutorul camerei corporale. Este posibil ca apropierea autospecialei să fi declanșat o alertă în sistemul Tesla, a explicat agentul Michael Fathi pentru CBC News.

„Chiar dacă vehiculul este echipat cu o funcție de conducere autonomă, șoferii sunt în continuare obligați să manifeste atenție și prudență la volan”, au transmis reprezentanții poliției.

Prima astfel de acuzație în Ottawa

Potrivit agentului Michael Fathi, este pentru prima dată când departamentul OPP din Ottawa formulează o acuzație împotriva unui șofer surprins dormind într-un vehicul care folosește funcții de conducere autonomă.

Cazuri similare au fost raportate recent și în provincia British Columbia, unde poliția a surprins alți conducători auto care ațipiseră la volanul unor mașini Tesla. Autoritățile au avertizat că astfel de comportamente pot provoca accidente cu urmări grave sau chiar mortale.

Polițiștii subliniază că legislația canadiană îi obligă pe șoferi să păstreze permanent controlul asupra vehiculului, inclusiv atunci când folosesc sisteme de asistență la conducere. Aceștia trebuie să poată interveni imediat în cazul unei defecțiuni sau al unei situațîi de urgență.

Cum arată „mașina viitorului”. Elon Musk a anunțat noul model Tesla Roadster, care ar putea zbura

Sursa: StirilePROTV

Etichete: tesla, soferita, Canada,

Articol recomandat de sport.ro
Anamaria Prodan a dat de pământ cu Reghe după ce MM Stoica a plecat de la FCSB: „Prostul se bucură”
Anamaria Prodan a dat de pământ cu Reghe după ce MM Stoica a plecat de la FCSB: „Prostul se bucură”
Citește și...
Vlcsnap 2026 11 12 17h12m33s833
Stiri externe
Șoferul român reținut inițial după tragedia din Bulgaria este văzut acum ca un erou de anchetatori. Ce a făcut după carambol
Șoferul român reținut inițial după carambolul din Bulgaria nu a provocat accidentul, ba mai mult, a fost un erou, spune poliția bulgară, și a salvat mai mulți oameni dintr-o mașină cuprinsă de flăcări.
Roboti getty
Stiri externe
Producția de roboți umanoizi ar putea exploda în SUA. Câți bani ar putea economisi companiile
Producția de roboți umanoizi se apropie de etapa comercială în SUA, pe fondul investițiilor în automatizare și al deficitului de forță de muncă. Utilizarea acestora ar putea aduce companiilor economii considerabile.
Putin 2
Stiri externe
Propunerea lui Putin pentru Ucraina, în fața oficialilor americani. „Am avut o experienţă foarte bună”
Preşedintele rus a propus joi în faţa emisarilor Casei Albe pentru Ucraina, Steve Witkoff şi Jared Kushner, organizarea unei misiuni umanitare în oraşul strategic ucrainean Kostiantinivka din regiunea Doneţk, despre care armata rusă spune că l-a ocupat.
Parteneri

ALTE ȘTIRI

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme
iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău
iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Ultimele detalii despre construcția noului stadion din Târgoviște
Sport

Ultimele detalii despre construcția noului stadion din Târgoviște

Ce lovitură! Pep Guardiola e marele favorit să preia echipa
Sport

Ce lovitură! Pep Guardiola e marele favorit să preia echipa