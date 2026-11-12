O șoferiță a fost prinsă dormind la volanul unei Tesla, în timp ce mașina era pe pilot automat, pe o autostradă din Canada

Femeia este acuzată de conducere neglijentă, potrivit Poliției Provinciale din Ontario (OPP). Un agent a observat că șoferița avea ochii închiși și mâinile luate de pe volan. Polițistul nu a folosit sirena pentru a o trezi și a o trage pe dreapta. În schimb, s-a apropiat foarte mult de mașină pentru a surprinde situația cu ajutorul camerei corporale. Este posibil ca apropierea autospecialei să fi declanșat o alertă în sistemul Tesla, a explicat agentul Michael Fathi pentru CBC News.
„Chiar dacă vehiculul este echipat cu o funcție de conducere autonomă, șoferii sunt în continuare obligați să manifeste atenție și prudență la volan”, au transmis reprezentanții poliției.
Prima astfel de acuzație în Ottawa
Potrivit agentului Michael Fathi, este pentru prima dată când departamentul OPP din Ottawa formulează o acuzație împotriva unui șofer surprins dormind într-un vehicul care folosește funcții de conducere autonomă.
Cazuri similare au fost raportate recent și în provincia British Columbia, unde poliția a surprins alți conducători auto care ațipiseră la volanul unor mașini Tesla. Autoritățile au avertizat că astfel de comportamente pot provoca accidente cu urmări grave sau chiar mortale.
Polițiștii subliniază că legislația canadiană îi obligă pe șoferi să păstreze permanent controlul asupra vehiculului, inclusiv atunci când folosesc sisteme de asistență la conducere. Aceștia trebuie să poată interveni imediat în cazul unei defecțiuni sau al unei situațîi de urgență.
Sursa:
StirilePROTV
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