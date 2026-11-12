Șeful anchetatorilor din țara vecină spune că autocarul care a lovit camionul românului ar fi provocat carambolul. Între timp, bilanțul tragediei a ajuns la 12 morți și peste 50 de răniți, inclusiv un român în stare critică.

Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional.

După orele petrecute la audieri, Ion Neo a fost eliberat miercuri seară, fără să fie pus sub acuzare. Potrivit presei bulgare, românul rămâne martor în dosar.

Camionul său se afla în fața autocarului implicat în carambol, iar anchetatorii verifică de ce redusese viteza. Joi, șeful Serviciului Național de Investigații din Bulgaria a explicat rolul camionului în accident.

Marian Marinov, director interimar, Serviciul Național de Investigații din Bulgaria: „Acel TIR nu a provocat accidentul, ci a reprezentat un obstacol pe drum. Vinovat este cel care l-a lovit. Eventuala răspundere a șoferului TIR-ului depinde de mai multe împrejurări. Un autocar l-a lovit”.

După ciocnirile în lanț, românul ar fi intervenit pentru a salva oameni dintr-un autoturism care luase foc. O spune patronul firmei de transport, care povestește că angajatul său este încă în șoc după tragedie.

Între timp, televiziunea a stat de vorbă cu pasageri ai autocarului. Aceștia spun că înaintea camionului românesc se aflau un autoturism și un SUV cu numere de Austria. Martorii presupun că cele două mașini se loviseră deja, iar românul începuse să încetinească atunci când a văzut luminile de frână.

Potrivit televiziunii publice bulgare, care citează declarațiile șefului anchetatorilor, Ion Neo a spus că redusese viteza până la 50 de kilometri pe oră, pentru că avea un vehicul avariat în față. Explicația urmează să fie confruntată cu celelalte probe, inclusiv cu datele tahografului - aparatul de la bord care înregistrează automat datele tehnice ale mașinii.

Pe de altă parte, celălalt șofer român implicat în carambol rămâne în stare critică, spun medicii de la spitalul din Burgas unde este internat.

Fiul șoferului rănit: „Este intubat și ventilat mecanic”.

Între timp, bilanțul oficial a ajuns între timp la 12 morți. Cel mai grav dintre răniții internați la spitalul din Sliven s-a stins în cursul nopții, a anunțat conducerea unității medicale.