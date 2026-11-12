Producţia de roboţi umanoizi a SUA ar putea urca până la un interval cuprins între 300.000 și 400.000 de unităţi pe an în 2030 şi la aproximativ 1,5 milioane de unităţi pe an în 2035, au estimat joi analiştii firmei de brokeraj J.P. Morgan.

Industria trece de la etapa demonstraţiilor la cea a implementării comerciale, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Deficitul de forţă de muncă, îmbunătăţirea indicatorilor economici şi creşterea capacităţii de producţie stimulează adoptarea roboţilor umanoizi în sectoare precum producţia, logistica şi depozitarea, pe măsură ce companiile caută să automatizeze sarcinile repetitive.

Concluzia la care a ajuns administraţia Trump, conform căreia echipamentele robotizate şi utilajele industriale importate reprezintă riscuri la adresa securităţii naţionale, ar putea duce la impunerea unor tarife vamale sau la adoptarea altor măsuri menite să stimuleze producţia internă, estimează analiştii de la J.P. Morgan.

Câți bani ar putea economisi companiile care folosesc roboți umanoizi

În prezent, implementarea roboţilor umanoizi este limitată de aspecte ce ţin de hardware, datele necesare pentru antrenarea inteligenţei artificiale, puterea de calcul şi capacităţile de producţie. Majoritatea producătorilor americani, cu excepţia Tesla, vizează o producţie de 10.000-30.000 de roboţi umanoizi pe an.

Firma de brokeraj J.P. Morgan estimează că, în prezent, costurile roboţilor umanoizi se apropie de nivelul costurilor cu forţa de muncă, iar utilizarea acestora în regim de lucru cu mai multe schimburi ar putea genera economii anuale de aproximativ 100.000 de dolari pentru fiecare client.

„Progresele pe termen scurt sunt limitate de probleme legate de aprovizionare, existând câteva blocaje critice: componentele pentru mâini, sisteme de acţionare, creierul robotului şi capacitatea de producţie", subliniază firma de brokeraj.

Furnizorii de componente au cele mai mari oportunităţi pe termen scurt, afirmă J.P. Morgan, adăugând că piaţa componentelor esenţiale, precum sisteme de acţionare, motoare şi sisteme de viziune artificială, ar putea ajunge la o valoare de aproape 30 de miliarde de dolari până în 2035.

Printre producătorii americani de roboţi umanoizi, J.P. Morgan menţionează drept jucători-cheie firmele: Optimus, Digit, Atlas, Figure robots şi Apollo.