El îl înlocuieşte pe Dumitru Benchea, despre care compania a anunţat, luni seară, după deconectarea Unităţii 1 de la Sistemul Energetic Naţional, la numai trei zile de la revenirea acesteia în reţea, că va fi înlocuit, notează News.ro.

„SN Nuclearelectrica S.A. anunţă numirea lui Bogdan Deaconu în funcţia de director tehnic al Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă, începând cu data de 1 decembrie 2026. Numirea răspunde unei priorităţi strategice: restabilirea nivelului de excelenţă pe zona tehnică – performanţa echipamentelor, eficacitatea organizaţiei de inginerie şi consolidarea unei culturi a prevenirii şi a îmbunătăţirii continue – care a plasat constant unităţile nucleare de la Cernavodă pe primele locuri în clasamentele mondiale ale factorului de capacitate”, arată, joi, compania într-un comunicat de presă.

Bogdan Deaconu preia conducerea tehnică a CNE Cernavodă de la 1 decembrie, având ca obiectiv îmbunătăţirea performanţei tehnice a CNE Cernavodă şi revenirea acesteia la nivelul de excelenţă care a consacrat-o, după cum susţin oficialii Nuclearelectrica.

„CNE Cernavodă a demonstrat, de-a lungul anilor, că îşi merită locul în topul celor mai performante centrale nucleare din lume. Acesta este standardul la care ne raportăm. La nivel internaţional, am lucrat cu centrale care şi-au reechilibrat performanţa şi ştiu ce funcţionează: echipamente reziliente, probleme identificate la timp, procese eficiente, oamenii potriviţi la locul potrivit şi o cultură în care fiecare persoană îşi asumă, cu responsabilitate, rezultatul final. Echipa de la CNE Cernavodă are competenţa şi angajamentul necesare pentru a-şi reconfirma performanţa la nivel tehnic. Rolul meu este să creez cadrul în care atuurile echipei să se transforme în rezultate vizibile şi sustenabile”, a declarat Bogdan Deaconu.

Bogdan Deaconu are o carieră de 13 ani în industria nucleară, construită în cea mai mare parte în interiorul centralei, şi doi ani de experienţă la Institute of Nuclear Power Operations (INPO), organizaţia care stabileşte standardele de excelenţă în operaţiunile nucleare.

„Bogdan Deaconu aduce exact mixul de care Cernavodă are nevoie: cunoaşterea în profunzime a echipamentelor centralei şi experienţa directă a modului în care cele mai bune centrale din lume îşi menţin performanţa”, se arată în comunicat.

Între 2019 şi 2024, Bogdan Deaconu a fost coordonatorul principal al programului de extindere a duratei de viaţă a Unităţii 1 – de la iniţiere şi dezvoltare până la derulare.

El şi-a început cariera în 2013 ca inginer tehnolog în cadrul RATEN – CITON, cu responsabilităţi de proiectare şi analiză pentru sistemele CNE Cernavodă. Din 2016 s-a alăturat echipei centralei, unde a coordonat programele pentru componentele critice ale reactorului – canalele de combustibil, conductele feeder şi vasul calandria –, iar ulterior, ca inginer specialist, programele de inspecţie şi evaluare a condiţiei componentelor critice din zona nucleară şi cea clasică. Între 2021 şi 2024 a condus Serviciul Componente Pasive, cu responsabilităţi în dezvoltarea planurilor de control al îmbătrânirii şi de management al condiţiei componentelor critice şi în asigurarea interfeţei interdepartamentale pentru programele suport, se menţionează în comunicat.

Pe 11 noiembrie, Nuclearelectrica a anunţat că Unitatea 1 CNE Cernavodă va fi reconectată la Sistemul Energetic Naţional vineri, cu o întârziere de o zi faţă de programul comunicat iniţial, pentru miercuri. Astfel, Unitatea 1 CNE Cernavodă va atinge puterea nominală pe 14 noiembrie.

Decalarea reconectării Unităţii 1 este corelată cu o durată mai mare necesară finalizării lucrărilor de remediere, în conformitate cu normele de securitate nucleară, precizau reprezentanţii companiei.