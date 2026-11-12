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Macron, prima reacție despre „epidemia” de alerte cu bombă din Europa. Ce spune despre posibilii responsabili

Stiri externe
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Preşedintele francez Emmanuel Macron apreciază joi, la Dublin, că este prea devreme ca alertele cu bombă care se multiplică în Europa să fie atribuite unor puteri străine, din cauza faptului că nu există elemente suficiente doveditoare în acest sens.

autor
Alexandru Toader

"În faţa acestei epidemii de alerte cu bombă şi ameninţări, suntem, evident, foarte vigilenţi", a subliniat preşedintele francez presei, în marja unui summit al liderilor europeni la Dublin.

"Voi reuni Consiliul Apărării şi Securităţii cu privire la acest subiect, în câteva zile", a anunţat el.

"La momentul la care vă vorbesc, nu avem elemente suficiente dovedite pentru a face o atribuire", a declarat Macron.

"În acest stadiu, nu putem spune că în spatele acestor apeluri s-ar afla puteri străine", a precizat preşedintele francez.

Mai multe alerte cu bombă au avut loc în ţări europene în ultimele zile, care au afectat şcoli şi sectorul aviaţiei.

Originea acestora rămâne necunoscută, pentru moment, potrivit News.ro.

Sursa: News.ro

Etichete: summit, emmanuel macron, Irlanda,

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