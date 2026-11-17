„Ca urmare a unui al doilea atac cu drone în noaptea de 16-17 noiembrie, traficul atât pe secțiunea rutieră, cât și pe cea feroviară a Podului din Crimeea a fost suspendat temporar”, a declarat Ministerul Trasnsporturilor din Rusia, scrie Ukrainska Pravda.
„Șoferilor li se recomandă să nu se îndrepte spre Podul Crimeei și să urmărească sursele oficiale pentru informații actualizate cu privire la situație”, a concluzionat Ministerul Transporturilor din Rusia.
Între timp, canalele de monitorizare rusești și ucrainene de pe Telegram publică noi fotografii ale Podului Crimeei, în care se vede doar o singură arcadă.
Așadar, armata ucraineană a lovit Podul Kerci – care leagă Rusia de peninsula Crimeea, aflată sub ocupaţie – pentru a doua zi consecutiv, a anunţat pe Telegram Serghei Aksionov, guvernatorul regiunii instalat de Moscova, potrivit News.ro.
Circulaţia pe pod a fost suspendată, a adăugat el.
Acest pod emblematic, care a fost vizat în repetate rânduri de forţele ucrainene, a fost construit de Rusia după invadarea şi anexarea peninsulei în 2014.
Preşedintele rus Vladimir Putin a inaugurat podul cu mare fast în 2018. Gravitatea ultimului atac asupra Podului Kerci rămâne incertă, deşi obiectivul este protejat prin mai multe niveluri de apărare aeriană şi maritimă.
Armata rusă a interceptat şi distrus 2.049 de drone şi patru rachete cu rază lungă de acţiune de tip ”Flamingo” în decurs de 24 de ore, au declarat oficialii. Doar spre capitală s-au îndreptat aproximativ 600 de drone, a precizat primarul Moscovei, Serghei Sobianin.
Cea mai recentă serie de atacuri reciproce a avut loc după ce oficiali americani, ucraineni şi europeni au purtat discuţii privind modalităţile de a facilita un ”contact direct” între Rusia şi Europa, în scopul de a pune capăt războiului.