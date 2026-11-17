„Ca urmare a unui al doilea atac cu drone în noaptea de 16-17 noiembrie, traficul atât pe secțiunea rutieră, cât și pe cea feroviară a Podului din Crimeea a fost suspendat temporar”, a declarat Ministerul Trasnsporturilor din Rusia, scrie Ukrainska Pravda.

„Șoferilor li se recomandă să nu se îndrepte spre Podul Crimeei și să urmărească sursele oficiale pentru informații actualizate cu privire la situație”, a concluzionat Ministerul Transporturilor din Rusia.

Între timp, canalele de monitorizare rusești și ucrainene de pe Telegram publică noi fotografii ale Podului Crimeei, în care se vede doar o singură arcadă.