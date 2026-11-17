Zelenski a descris atacul asupra podului drept un răspuns la bombardamentele rusești împotriva podurilor din Ucraina, începute în urmă cu o lună.

„Am propus în repetate rânduri Rusiei măsuri pentru reducerea tensiunilor, iar fiecare propunere a fost respinsă categoric. Rusia ne atacă infrastructura în fiecare zi, inclusiv podurile din Zaporojie, Dnipro, Kiev și regiunea Odesa. Noi ne reconstruim infrastructura. Dar, în același timp, îi reamintim Rusiei că războiul se va întoarce întotdeauna acolo unde a început”, a declarat Zelenski într-un mesaj public.

Guvernatorul Crimeei instalat de Rusia, Serghei Aksionov, a confirmat atacul, precizând că podul a fost închis până la noi dispoziții, fără să ofere însă detalii despre pagube.

Rusia a început în octombrie o campanie de bombardamente asupra podurilor ucrainene

La 1 octombrie, Rusia a lansat o campanie de bombardamente împotriva podurilor din Ucraina, afectând grav transporturile logistice și provocând probleme majore în transportul public.

Ministerul rus al Apărării a anunțat că a lovit Podul de Nord și Podul de Sud din Kiev, care traversează fluviul Nipru și fac legătura între cele două părți ale capitalei ucrainene.

Ucraina susține că atacul asupra Podului Kerci, a cărui construcție a costat aproximativ 3,7 miliarde de dolari, face parte din răspunsul său la campania militară rusă.

Podul rutier și feroviar reprezintă o rută esențială de aprovizionare pentru cei aproximativ 2,5 milioane de locuitori ai Peninsulei Crimeea, anexată ilegal de Rusia în 2014, precum și pentru forțele militare ruse staționate în regiune.

Secțiunea rutieră a podului s-a prăbușit. Circulația feroviară, grav afectată

Potrivit informațiilor prezentate, secțiunea rutieră a podului s-a prăbușit, iar amploarea pagubelor provocate structurii feroviare paralele rămâne incertă.

Ministerul rus al Transporturilor a anunțat marți că circulația limitată va fi reluată pe o singură linie de cale ferată.

Fără Podul Kerci, Rusia va trebui să se bazeze pe feriboturi și pe transportul terestru prin teritoriile ocupate ale Ucrainei, ambele rute fiind vulnerabile la atacurile Kievului.

„Distrugerea parțială a podului afectează logistica, lanțurile de aprovizionare, precum și moralul și starea psihologică a familiilor militarilor ruși, ale ofițerilor de informații și ale oficialilor”, a declarat Andrii Klimenko, șeful Grupului de Monitorizare pentru Cercetări Strategice în Marea Neagră și Marea Baltică.

Zelenski dezvăluie armele folosite în operațiunea împotriva Podului Crimeei

Președintele ucrainean a declarat că operațiunea a fost pregătită cu atenție și a prezentat o listă extinsă de rachete și drone utilizate de forțele ucrainene.

„Militarii noștri au distrus treptat sistemele de apărare antiaeriană, radarele, echipamentele de război electronic și alte ținte desemnate, pe drumul către obiectivul final. Pentru aceasta au folosit Dovbush, Vendetta, Da Vinci, Sichen, Mich-2000, Ruta, Palianytsia, An-197, FP-1, FP-5 Flamingo și R-360 Neptune”, a declarat Zelenski.

În etapa finală a operațiunii, armata ucraineană a utilizat drone-rachetă Palianytsia pentru a lovi secțiunea rutieră a podului.

În același timp, rachetele Neptune, rachetele de croazieră Ruta și rachetele grele FP-5 Flamingo au fost folosite împotriva secțiunii feroviare.

„Folosind Flamingo, militarii noștri au executat o lovitură de precizie, iar legătura de comunicații a funcționat impecabil până în ultimele secunde”, a declarat Zelenski, mulțumind producătorilor ucraineni de armament.

Șapte rachete Ruta ar fi lovit podul. O parte a structurii s-a prăbușit

Compania de apărare olandezo-ucraineană Destinus Group a anunțat că rachetele sale Ruta au fost utilizate în atacuri desfășurate pe parcursul a două zile consecutive.

„Astăzi, șapte rachete RUTA au lovit podul, provocând prăbușirea unei deschideri”, a transmis compania.

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a prezentat operațiunea drept o lovitură importantă împotriva infrastructurii strategice a Rusiei.

„Ani la rând, rușii au convins întreaga lume că Podul Crimeei este una dintre cele mai bine protejate structuri de pe planetă. Astăzi, părți din el se află pe fundul mării”, a transmis serviciul de presă al SBU.

Bloggerii militari ruși vorbesc despre peste zece rachete Flamingo

Bloggerii ruși care susțin războiul au confirmat amploarea atacului.

„Peste zece rachete de croazieră Flamingo au lovit ținta, alături de un număr mare de drone. Având în vedere problemele apărării antiaeriene rusești, podul ar putea fi distrus prin simpla superioritate numerică a atacurilor, fără să fie nevoie de depășirea directă a sistemelor defensive”, au transmis canalele Rybar și Dva Maiora.

Oficialii ruși au încercat însă să minimizeze amploarea pagubelor.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că podul va fi reconstruit și că va fi chiar mai bun decât înainte.

Autoritățile ruse susțin că aprovizionarea Crimeei continuă

Guvernatorul Sevastopolului instalat de Rusia, Mihail Razvojaev, a declarat că aprovizionarea orașului nu a fost afectată semnificativ.

„Livrările de alimente, combustibil, motorină și alte produse necesare continuă. Podul nu era folosit într-o măsură foarte mare pentru transportul mărfurilor, astfel că incidentul nu a afectat aprovizionarea orașului. Livrările continuă în mod obișnuit”, a afirmat acesta.

Potrivit oficialului, podul este utilizat în principal de autoturisme și autobuze.

„Acum, principala sarcină este identificarea unor soluții logistice alternative pentru persoanele care trebuie să se întoarcă acasă sau să își continue călătoria”, a explicat Razvojaev.

El le-a cerut oamenilor să evite deplasările spre Crimeea până când autoritățile vor anunța rute alternative.

Ucraina a atacat alte șase poduri din apropierea Crimeei

Începând cu 10 octombrie, forțele ucrainene au vizat alte șase poduri din apropierea Crimeei, provocând dificultăți tot mai mari pentru logistica militară rusă.

Experții avertizează că deteriorarea gravă a secțiunii feroviare a Podului Kerci ar putea avea consecințe semnificative asupra aprovizionării forțelor ruse din sudul Ucrainei.

„Problema destabilizării spatelui frontului din Crimeea și a întregii grupări de forțe din sud se va agrava dacă secțiunea feroviară a podului va fi distrusă sau avariată semnificativ, deoarece aceasta reprezintă cea mai eficientă rută de transport”, a explicat Andrii Klimenko.