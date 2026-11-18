Este un atac simbolic înaintea summitului Putin – Trump – Xi Jinping din China.

Președintele Zelenski a salutat o „operațiune fără precedent” asupra podului ce leagă Peninsula Crimeea, anexată de Moscova în 2014, de Rusia continentală. Kremlinul a anunțat însă că va reconstrui podul, „mai trainic și mai frumos”.

Imaginile publicate pe rețelele de socializare arată că lovitura a provocat un dezastru triplu pentru ruși: una dintre arcadele podului Kerci și bucata dintre doi piloni ai secțiunii rutiere s-au prăbușit. De asemenea, firul paralel de cale ferată a suferit daune semnificative. Resturile căzute în apă blochează navigația navelor de mari dimensiuni prin strâmtoarea dintre Marea Azov și Marea Neagră, ceea ce va afecta și mai mult logistica rusă.

Ucrainenii spun că atacul a fost executat exclusiv cu arme ucrainene. În plus, Ucraina a dezvoltat propriul sistem de comunicații pentru coordonarea atacului, în locul sistemelor Starlink și Starshield, produse de compania SpaceX, condusă de Elon Musk.

Pe malul rusesc au rămas sute de oameni care voiau să ajungă în Crimeea. Multora nu le vine să credă, alții încearcă să fie optimiști.

Responsabil ucrainean: „În principiu, este o situație normală. Desigur, lucrurile nu au evoluat conform planurilor noastre inițiale, dar, în contextul actual, era de așteptat. Știți, acestea sunt vremurile pe care le trăim.”

Și oficialii ruși încearcă să minimalizeze pagubele.

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului: „Nu există nicio îndoială că podul va fi reparat și va fi chiar mai bun decât înainte.”

Atacul ucrainean a survenit la câteva ore după ce rachetele rusești au lovit din nou două poduri din Kiev peste Nipru. Alimentarea cu apă și energie electrică a Capitalei a fost perturbată, iar unele linii de metrou de suprafață au fost avariate. Localnicii încearcă să se descurce cum pot.

Liobomir, locuitor din Kiev, 76 de ani: „Probabil că Putin a ordonat bombardarea podurilor din Kiev. Ei bine, vom rezista. Vom trece la biciclete sau vom merge pe jos, dar cel mai important lucru este victoria.”

Într-un adevărat spectacol televizat, Vladimir Putin însuși a inaugurat podul Kerci în mai 2018. Liderul rus a condus atunci un camion în primul convoi care a traversat secțiunea rutieră a podului, a cărui construcție a durat patru ani și a costat aproape 4 miliarde de dolari.

Claire Sebastian, corespondent CNN Business: „Cred că, din acest motiv, momentul în care a avut loc acest atac masiv cu drone ucrainene asupra Rusiei este unul interesant. Kievul transmite acest mesaj: Ucraina mai are încă un atu pe care îl poate folosi în negocieri, așa cum a spus chiar președintele Trump.”

Între timp, la Bruxelles au apărut divergențe între americani și europeni privind strategia militară a Ucrainei. Subsecretarul american al apărării, Elbridge Colby, a criticat atacurile ucrainene asupra depozitelor civile din Rusia și a spus că nu au contribuit la încheierea războiului și nici la oprirea avansului rusesc. Ministrul german al Apărării i-a răspuns extrem de dur.

Boris Pistorius, ministrul Apărării din Germania: „Să critici astfel de lovituri în Rusia, care urmăresc distrugerea unor obiective strategice militare sau folosite în scopuri militare, este o prostie. În loc să criticăm aceste atacuri, ar trebui să vorbim despre loviturile teroriste care vizează în fiecare zi și în fiecare noapte infrastructura energetică, de apă și de încălzire din Ucraina.”

Pe de altă parte, aliații Ucrainei au anunțat noi ajutoare militare. Germania va contribui cu 300 de milioane de dolari la un nou pachet de armament american pentru Ucraina, finanțat împreună cu Norvegia, care include rachete pentru sistemele Patriot. Iar Marea Britanie a anunțat un pachet de 240 de milioane de lire sterline, care include peste o mie de rachete antiaeriene și radare.