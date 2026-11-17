„A fost deschis un caz penal pentru atentat terorist (...), forţele armate ucrainene au atacat podul Crimeei cu aparate fără pilot. Ca urmare, au fost produse daune structurale", a informat Comitetul de anchetă rus într-un comunicat pe reţelele de socializare, potrivit Agerpres.

Dar şi armata rusă a bombardat în noaptea de luni spre marţi două poduri majore din Kiev - podurile de Nord şi de Sud - deja vizate în ultimele săptămâni, dar niciodată în acelaşi timp, informează AFP.

Circulaţia este în prezent întreruptă pe cele două poduri din Kiev, iar daunele sunt în curs de evaluare, a indicat primarul Vitali Kliciko.

Referitor la atacurile ucrainene asupra podului Kerci, guvernatorul prorus al Crimeei a declarat că acesta a fost închis, iar în urma loviturilor şi-au pierdut viaţa două persoane, potrivit Reuters.

Guvernul rus, discuții pentru a stabili reparațiile necesare ale podului Crimeea-Rusia

Între timp, guvernul rus a convocat o reuniune extraordinară pentru a discuta despre lucrările de „reparare" a podului care leagă Crimeea de Rusia continentală şi care a fost atacat marţi, pentru a doua zi consecutiv, notează EFE.

Reuniunea, în cadrul căreia se va discuta şi despre organizarea transportului în zonă, va fi condusă de viceprim-ministrul responsabil cu infrastructura, Marat Husnulin, se precizează în comunicatul executivului rus.

La fel ca luni, autorităţile proruse din peninsula ucraineană anexată de Rusia în 2014 au fost reticente în a preciza amploarea pagubelor provocate de drone şi rachete ucrainene Flamingo, deşi canalele ucrainene de Telegram au relatat că unul dintre cele două arcuri ale podului a fost lovit şi, se pare, s-ar fi prăbuşit în mare.

Acest lucru a fost confirmat şi de bloggeri ruşi, care au estimat la 100 numărul atacurilor lansate în noaptea de luni spre marţi asupra podului şi au precizat că echipele de urgenţă încearcă acum să recupereze resturi ale arcului.