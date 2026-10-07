Procesul a vizat un complex rezidențial, al cărui nume nu a fost dezvăluit, situat în Changsha, provincia Hunan, potrivit South China Morning Post.

Proiectul imobiliar a fost finalizat și scos la vânzare în 2018. La acea vreme, mulți erau sceptici în privința perspectivelor complexului, din cauza lipsei unor facilități publice esențiale, precum magazine, școli și opțiuni de transport public. În consecință, interesul atât pentru apartamente, cât și pentru locurile de parcare era redus, potrivit Hunan TV.

În ciuda acestui pesimism, o femeie cu numele de familie Wu a cumpărat 196 de locuri de parcare într-o singură tranzacție, reprezentând 40% din totalul locurilor de parcare ale proiectului, pentru suma de 14 milioane de yuani. Dezvoltatorul, care se confrunta cu probleme grave de lichidități, a acceptat achiziția.

Wu și-a exprimat încrederea în dezvoltarea viitoare a zonei după ce a analizat planurile regionale de dezvoltare emise de autoritățile locale.

Așa cum anticipase, zona s-a dezvoltat rapid, ceea ce a dus la vânzarea accelerată a locuințelor din complex și la o creștere puternică a cererii pentru locuri de parcare.

Pentru a-și proteja investiția, Wu a instalat sisteme de blocare pentru a împiedica folosirea neautorizată a locurilor sale.

Chiriile și prețurile au crescut semnificativ

Ea a început să închirieze unele locuri pentru 500 de yuani (75 de dolari) pe lună, dublând practic chiria inițială stabilită de dezvoltator în 2018. A refuzat cererile locatarilor care îi solicitau reducerea chiriei la 300 de yuani.

Ulterior, și-a scos locurile de parcare la vânzare pentru aproximativ 100.000 de yuani (15.000 de dolari) fiecare, unele fiind evaluate cu până la 80% peste prețul inițial. Mulți locatari au considerat că Wu ar trebui să le vândă la prețurile originale.

Acțiunile femeii i-au revoltat pe locatarii care se confruntau cu lipsa locurilor de parcare disponibile.

Un oficial guvernamental a fost trimis pentru a media disputa, însă eforturile sale nu au avut succes.

Un număr nespecificat de locatari s-au organizat și au dat-o în judecată pe Wu.

Grupul a susținut că locurile de parcare fac parte integrantă din infrastructura unei comunități și nu ar trebui monopolizate de o singură persoană care obține profit din revânzarea lor.

Aceștia au cerut instanței să anuleze contractul de cumpărare încheiat între Wu și dezvoltator.

Instanța a decis în favoarea femeii

În februarie 2024, o instanță locală din Changsha a decis în favoarea lui Wu.

Instanța a precizat că, atunci când dezvoltatorul imobiliar a scos locurile de parcare la vânzare, toți locatarii au avut posibilitatea să le cumpere, însă au ales să renunțe la acest drept.

În loc să adopte o atitudine de așteptare, Wu a profitat de oportunitate, obținând finanțarea necesară și asumându-și singură riscul pieței.

În consecință, achiziția sa în bloc a fost considerată legală, instanța subliniind că nicio lege nu limitează numărul de locuri de parcare pe care o persoană le poate deține.

Cazul a revenit în atenția rețelelor de socializare din China la sfârșitul lunii septembrie, provocând dezbateri intense online.

„Nu este nimic în neregulă cu ceea ce a făcut această femeie. Dezvoltatorul i-a întrebat și pe ceilalți locatari dacă vor să cumpere, dar aceștia au ales să nu o facă”, a comentat un utilizator online în sprijinul lui Wu.

O altă persoană a comentat: „Această femeie este bogată și, evident, foarte perspicace.”

În schimb, un alt utilizator a susținut: „Locurile de parcare dintr-o comunitate ar trebui să prioritizeze nevoile locatarilor. Este nedrept ca multe locuri să rămână goale, în timp ce alții se chinuie să găsească unde să parcheze. Sugerez ca instanța să anuleze contractul de cumpărare al lui Wu.”