Tânărul, care lucra ca vânzător la o filială Billa din Linz, este acuzat că, timp de mai multe luni în 2025, le-ar fi acordat clienților reduceri fără discernământ. Potrivit publicației, discounturile ajungeau până la 50%, relatează publicația Der Standard.

Prejudiciu de 26.000 de euro

Procurorii estimează prejudiciul la aproximativ 26.000 de euro. Reducerile neobișnuit de mari au fost descoperite în timpul unui control intern efectuat de conducerea supermarketului.

Confruntat de angajator, tânărul a recunoscut că a redus prețurile. Potrivit unui purtător de cuvânt al parchetului, acesta le-ar fi explicat superiorilor că a acordat reducerile „din impuls” și că voia să facă o impresie bună clienților într-o perioadă dificilă din viața sa.

Tânărul nu a recunoscut însă faptele în fața anchetatorilor. Conform Oberösterreichische Nachrichten, el a refuzat să răspundă la întrebări în calitate de suspect.

Se aplică prezumția de nevinovăție, iar tânărul de 23 de ani nu are antecedente penale.