Tot de pe margine, USR nu va vota un Executiv cu oameni ai PSD, iar UDMR exclude orice formulă care depinde de voturile AUR ori SOS România. Pe hârtie, premierul desemnat poate construi o majoritate. În realitate, trebuie să aducă la aceeași masă toate partidele care până acum nu au reușit să colaboreze pentru celelalte 3 variante eșuate de guvern.

Prima oară va negocia cu PSD

Premierul desemnat a prezentat câteva indicii despre programul cu care vrea să meargă în Parlament, dar și la negocierile cu partidele politice.

Luca Niculescu: Printre preocupările principale se află creșterea economică, protecția puterii de cumpărare și măsurile de relansare pentru mediul de afaceri. Și trebuie să găsim răspunsuri la problema prețurilor la energie.

Primii cu care va negocia sunt cei de la PSD care pot da 127 de voturi. Luca Niculescu l-a sunat deja pe Sorin Grindeanu, iar cei doi au stabilit să se întâlnească la ora 11.

Cei din PSD se vor prezenta drept „indeciși", tocmai pentru a forța obținerea cât mai multor concesii din partea lui Luca Niculescu. Social-democrații nu concep să nu aibă influență asupra programului de guvernare, pe care-l vor mai flexibil când vine vorba de măsurile fiscale. Dar impun linii roșii și în ceea ce privește reprezentarea partidului în cabinetul de miniștri.

Florin Manole, deputat PSD: Cel mai mare partid din România ar trebui să fie reprezentat într-un guvern. În condițiile în care nominalizatul pentru prim-ministru nu este de la PSD, Guvernul nu poate să fie monocolor PSD!

Negocierile se vor muta la PNL.

Cum se poziționează PNL

Corespondent ȘtirileProTV: Liberalii nu vor intra în Guvernul condus de Luca Niculescu, dar nu exclud să-i acorde votul în Parlament. Decizia va fi luată după ce premierul desemnat își prezintă programul de guvernare și lista de miniștri. Varianta preferată este un Executiv tehnocrat, de compromis, care să deblocheze rapid situația politică și să construiască bugetul pentru 2027.

Mai greu de împăcat cu PSD este poziția USR.

Cezar Drăgoescu, deputat USR: USR nu va vota și nu va susține un guvern din care să facă parte miniștri PSD sau paravane, proxy, tehnocrați. Am propus, uite, să rămână domnul Niculescu doi ani de zile, iar în interiorul Guvernului să se facă o rotativă.

Kelemen Hunor a anunțat că maghiarii nu vor susține un guvern instalat cu ajutorul AUR și SOS România.

Majoritate fragilă în Parlament

Dacă premierul desemnat îi convinge pe social-democrați, pornește de la 127 de voturi. Cu PNL și UDMR ajunge la 239, șase peste prag. Doar că asta ar însemna ca liberalii să voteze din nou alături de PSD, după mai multe rezoluții anti-PSD adoptate în partid.

Dacă nu vor vota toți liberalii, începe cursa pentru fiecare vot.

Cu PSD, UDMR și 20 de liberali aflați în conflict cu actuala conducere, Niculescu ar avea 178 de voturi. Alte 57 ar putea veni de la grupurile mici și neafiliați. În acest scenariu, ar ajunge la 235, doar două peste prag.

Termenul pentru depunerea programului și a listei de miniștri expiră joia viitoare.