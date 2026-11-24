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Femeia, care lucrase timp de 15 ani la un hostel din Cádiz, a pierdut procesul intentat împotriva Serviciului Public de Ocupare a Forței de Muncă din Spania (SEPE), potrivit Noticias Trabajo.

Înalta Curte de Justiție din Andaluzia a confirmat că femeia trebuie să restituie banii, după ce a stabilit că, în urma acordului încheiat cu angajatorul, aceasta nu mai avea statutul de lucrătoare sezonieră cu contract pe perioadă nedeterminată, condiție necesară pentru a primi ajutorul special acordat în timpul crizei COVID-19.

Potrivit documentelor din dosar, femeia lucra la hostel din mai 2005, în baza unui contract care presupunea perioade de activitate alternate cu perioade în care nu era chemată la muncă. Ultima dată lucrase între 22 februarie și 8 martie 2020, înainte de declararea stării de urgență. Ulterior, angajatorul nu a mai rechemat-o și nici nu a inclus-o într-un program de șomaj tehnic (ERTE).

Pe 2 iulie 2020, compania a anunțat-o că nu o va mai chema la lucru. Femeia a contestat decizia în instanță, iar între timp a început să primească ajutorul extraordinar de șomaj acordat lucrătorilor sezonieri care nu și-au putut relua activitatea din cauza pandemiei.

În mai 2021, la o ședință de conciliere, compania a recunoscut că a concediat-o abuziv și a acceptat să îi plătească despăgubiri de 19.043,78 de euro. Cele două părți au stabilit însă că raportul de muncă încetase încă din 3 iulie 2020.

O lună mai târziu, SEPE a oprit plata ajutorului și i-a cerut femeii să returneze 10.070,54 de euro. Instituția a motivat că, începând cu 3 iulie 2020, aceasta nu mai avea statutul de lucrătoare sezonieră cu contract discontinuu și, prin urmare, nu mai îndeplinea condițiile pentru a primi indemnizația respectivă.

De ce trebuie să returneze banii

Camerista a susținut că regulile speciale adoptate în timpul pandemiei nu permiteau recuperarea indemnizațiilor primite în acea perioadă. Judecătorii au respins însă argumentul, explicând că prevederile invocate se refereau la persoanele incluse în programe de șomaj tehnic din cauza COVID-19.

Femeia nu fusese inclusă într-un astfel de program, iar angajatorul nu solicitase suspendarea temporară a contractului său printr-un ERTE. Prin urmare, instanța a considerat că nu putea beneficia de protecția prevăzută pentru angajații aflați în această situație.

Judecătorii au subliniat că acordul încheiat cu angajatorul a stabilit în mod clar data încetării contractului, 3 iulie 2020. Din acel moment, femeia nu mai putea fi considerată lucrătoare sezonieră cu contract discontinuu, astfel că SEPE avea dreptul să revizuiască ajutoarele acordate ulterior.