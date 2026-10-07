Ei au fost chemați în cadrul unui exercițiu de mobilizare care are loc în această săptămână în București și Ilfov. Foștii militari, ofițeri, subofițeri sau soldați gradați profesioniști au trecut printr-o zi de instruire tactică, demonstrații practice și trageri.

Exercițiul își propune să verifice capacitatea reală de luptă a armatei române în cazul unui eventual conflict.

Rezerviștii au trecut prin verificări medicale și evaluări psihologice

Până să ajungă în poligon, rezerviștii au trecut prin mai multe etape - verificări medicale, evaluări psihologice, apoi instruirea și echiparea. Doar cei declarați apți de tragere ajung să ia arma în mână.

Rezervist: „Ne-am adus aminte de cum era în tinerețe, am avut și incidente, dar... S-a blocat încărcătorul!”

Reporter: „Cum a fost să îmbrăcați astăzi din nou uniforma?”

Nelu Bîrlă, general de brigadă în rezervă: „Emoționant... De la 14 ani sunt în armată, liceul militar, școală militară, deci au fost aproape 40 de ani.”

Reporter: „De când nu ați mai tras?”

Nelu Bîrlă, general de brigadă în rezervă: „De mulți ani, din 2017.”

Pe lângă tragere, rezerviștii au putut vedea și tehnica militară, inclusiv echipamente pe care nu le mai întâlniseră.

Marius Șerban, rezervist: „Cel puțin estetic, să zicem că e mai corelat cu elemente de noutate. Nivelul de protecție al cutiei blindate ar trebui să fie mult mai mare. E un nivel bun, dar nu are succes, nu face față la toate situațiile, cel puțin cum le-am prins prin teatrul de operație, prin Irak, Afganistan.”

Demonstrații practice și scenarii de luptă

Au urmat o serie de demonstrații practice, printre care - acordarea primului ajutor medical, instrucție genistică și tactică militară.

Corespondent Știrile PRO TV: „E un moment în care militarii trec la atac și înaintează spre obiectivul ocupat de adversar. Misiunea este să reușească să intre în clădire și să preia controlul. Totul se întâmplă rapid, în cadrul unui scenariu care simulează cât mai realist lupta într-o zonă urbană.”

Radu Miruță, ministrul interimar al Apărării: „O dată la 7-8 ani, fiecare rezervist din baza de date a Ministerului Apărării ajunge, cu planificări diferite de la județ la județ, să ia parte la un astfel de exercițiu. Cifrele arată destul de bine - 85 la sută dintre cei care au fost convocați s-au prezentat până acum.”

Cei aproximativ 10 mii de rezerviști din București și Ilfov care au primit ordin de chemare la acest exercițiu beneficiază de o zi de concediu suplimentar plătit.