Povestea Matildei Stacey scoate în evidență cât de ușor pot fi trecute cu vederea unele simptome ale acestei afecțiuni grave.

Matilda, din comitatul Northumberland, Marea Britanie, a început să se simtă rău în vara anului 2024, în timpul unei vizite la rude în Statele Unite. Avea nasul înfundat și o durere de cap persistentă, pe care o descria drept neobișnuită, scrie Daily Mail.

Un medic a diagnosticat-o inițial cu sinuzită și i-a recomandat să consume lichide și i-a prescris antibiotice. După revenirea în Marea Britanie, însă, starea adolescentei s-a agravat. Era extrem de obosită, abia mai putea să mănânce sau să bea și avea dureri atât de mari încât cu greu își putea ridica capul.

Pe 16 august, părinții au dus-o la camera de gardă, unde medicii au decis să o țină sub observație. În următoarele 48 de ore, Matilda a început să simtă amorțeală la piciorul stâng. Inițial, asistentele au pus simptomul pe seama unei amorțeli provocate de statul prelungit în pat.

Ulterior, investigațiile au arătat că adolescenta suferise un AVC, provocat de o infecție care se extinsese la nivelul creierului și afectase circulația sângelui. La scurt timp după apariția problemelor la picior, vorbirea i-a devenit incoerentă. Partea dreaptă a corpului se mișca necontrolat, în timp ce partea stângă nu mai răspundea comenzilor.

„A fost înspăimântător. Nu putea să ne explice ce se întâmpla. Nici noi nu înțelegeam”, a povestit mama sa, Kimberly, în vârstă de 51 de ani. „Eram frustrați pentru că nimeni nu ne putea spune ce se întâmplă. Simțeam că am pierdut-o”, a adăugat aceasta.

Un al doilea AVC, cu urmări devastatoare

Matilda a fost transferată la terapie intensivă pediatrică, unde a suferit un al doilea AVC, extrem de grav. Familia a fost avertizată că șansele de recuperare erau reduse.

Adolescenta a petrecut două săptămâni la terapie intensivă și, în total, două luni în spital. Recuperarea a fost lentă și atent controlată, implicând ședințe zilnice de fizioterapie pentru a învăța din nou să mănânce, să vorbească și să meargă.

Povestea ei apare în contextul creșterii numărului de AVC-uri în rândul persoanelor tinere. Cercetători britanici au constatat o creștere cu 67% a incidenței accidentelor vasculare cerebrale în rândul adulților sub 55 de ani între 2010 și 2018. În aceeași perioadă, incidența în rândul adulților mai în vârstă a scăzut cu 15%.

„Oamenii cred că AVC-urile apar doar la persoanele în vârstă”, a spus Matilda. „Dar se pot întâmpla oricui. Chiar și copiilor”.

Semnele unui AVC care nu trebuie ignorate

Amorțeala bruscă pe o parte a corpului și vorbirea neclară sunt printre cele mai cunoscute semne ale unui AVC. Există însă și alte simptome care pot fi trecute cu vederea, precum:

- durerea de cap severă, apărută brusc;

- amețeala intensă sau vertijul apărut brusc;

- dificultățile la înghițire;

- pierderile de memorie;

- slăbiciunea sau amorțeala bruscă a unei părți a corpului;

- dificultățile de vorbire sau de înțelegere a cuvintelor.

Printre factorii cunoscuți care cresc riscul unui AVC se numără vârsta, hipertensiunea arterială, fumatul, obezitatea, sedentarismul și diabetul. Totuși, povestea Matildei arată că nici persoanele tinere nu sunt complet ferite de această afecțiune.

„Viața mea nu s-a terminat când am suferit AVC-ul”

La doi ani după episodul care i-a schimbat viața, Matilda încă se confruntă cu dificultăți de mișcare, dar continuă să facă progrese.

A reușit să revină la sportul său preferat, fotbalul, și joacă în echipa Newcastle United pentru persoane cu paralizie cerebrală. De asemenea, a obținut distincția Bronze Duke of Edinburgh Award, un program britanic dedicat dezvoltării personale a tinerilor.

Pentru Matilda, revenirea pe terenul de fotbal reprezintă una dintre cele mai mari victorii.

„Să fiu din nou pe teren înseamnă totul pentru mine. Îmi amintește că viața mea nu s-a terminat atunci când am suferit AVC-ul”, a mărturisit adolescenta.