Potrivit unor surse din cadrul Ministerului Transporturilor, citate de cotidianul ABC, accidentul feroviar ar fi fost provocat de o eroare umană.

Martor: „Este grav! Este un tren Iryo. Este foarte grav. Avem nevoie de ajutoare urgente. E foarte grav!”.

Accidentul feroviar a avut loc în jurul orei locale 9 dimineața, între localitățile Mora și Urda, din provincia Toledo, Spania.

Din primele informații, un tren de mare viteză al companiei de stat Renfe a lovit o altă garnitură de pasageri a unei companii private. Mai multe vagoane ale ambelor trenuri au deraiat, iar în urma impactului extrem de violent a izbucnit un incendiu puternic care a cuprins totul.

Zeci de pasageri au rămas blocați în vagoanele deraiate. Oamenii care se aflau în garniturile care au rămas pe șine, au încercat să le vină în ajutor- a povestit un prezentator de la o televiziune spaniolă care a discutat la telefon cu o rudă aflată la fața locului.

„Accident mult mai grav și mai devastator” decât catastrofa feroviară din ianuarie, cu 46 de morți

Jurnalist: „Mi-a spus că e în stare de șoc. Sunt mulți morți. Mi-a cerut să trimitem ajutoare cât mai repede. Mi-a povestit că încearcă să ridice resturi din vagoane, ca să încerce să ajungă la oamenii captivi. Mi-a zis că pasagerii au încercat inițial să stingă incendiul. Și că, în scurt timp, au apărut la fața locului elicoptere, membri ai Gărzii Civile și pompieri”.

Au intervenit imediat pompieri din toate localitățile apropiate, echipe de la Protecția Civilă, precum și trei elicoptere medicale și două ambulanțe de terapie intensivă mobilă.

Nu este primul accident feroviar grav din Spania. Pe 18 ianuarie, 46 de persoane au murit, iar alte 170 au fost rănite după ce două trenuri de mare viteză s-au ciocnit și au deraiat în sudul Spaniei, pe 18 ianuarie. O anchetă a constatat atunci că o fisură în șina de cale ferată ar fi apărut înainte de producerea accidentului.

Și autoritățile române urmăresc cu îngrijorare acest grav accident, pentru că în regiunea Castilia la Mancha, trăiesc foarte mulți români.

Aproape 100.000 de români trăiesc în regiunea Castilia

Potrivit Ambasadei României din Spania, în regiunea Castilia, trăiesc între 60.000 și 90.000 de români. În întreaga țară au rezidență peste 600.000 de români. Așa că reprezentanții Consulatului și ai Ambasadei României din Spania au luat legătura cu autoritățile de la fața locului și au cerut informații despre cetățeni români care ar putea fi printre victime. Până acum nu au fost găsiți români și nu sunt nici solicitări de ajutor consular. Ministrul Dan Neculaescu a transmis un mesaj de condoleanțe pentru familiile pasagerilor care și-au pierdut viața.

Jurnaliștii spanioli care citează surse din Ministerul Transporturilor spaniol spun că accidentul s-a petrecut după ce un angajat al companiei de stat a intervenit la o defecțiune a sistemului de siguranță al liniei. Asta a dus la oprirea temporară a 8 trenuri în zonă.

După remedierea defecțiunii, trenurile au primit permisiunea să repornească, însă din motive încă neclare trenul privat nu a mai pornit. Controlorii nu ar fi observat acest lucru și au permis trenului de stat să-și continue drumul în direcția celui staționat, astfel producându-se impactul.

Sunt însă date neoficiale, autoritatea feroviară din țara vecină și poliția vor putea spune la finalul anchetei cum și din vina cui s-a produs acest accident.