CSM a comparat salariile magistraților cu cele din UE. Ce arată însă comparația directă cu salariul mediu net pe economie

CSM a publicat, miercuri, în contextul dezbaterilor publice generate de o decizie recentă a Curții Europene a Drepturilor Omului, date privind indemnizațiile judecătorilor din România și câteva repere de comparație europeană.

Suma brută încasată de un judecător stagiar reprezintă 1,26 câștiguri salariale medii brute naționale, potrivit Consiliul Superior al Magistraturii, relatează Agerpres. Joia trecută, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a respins, în unanimitate, cererile formulate de cinci judecători și foști judecători români, care s-au plâns de neexecutarea integrală a unor hotărâri judecătorești, prin care statul fusese obligat să le plătească diferite sume de bani, cu titlu de despăgubire, pentru diferențele de remunerație considerate a fi discriminatorii în raport cu alte categorii de magistrați sau funcționari. Potrivit unui comunicat al CSM cu grilele salariale aferente lunii octombrie, cu includerea sporurilor, indemnizațiile nete lunare ale judecătorilor variază în funcție de gradul profesional, vechime și gradație, respectiv: - judecător stagiar: 6.990 - 8.285 lei; Recomandări Video Mărturie din trenurile groazei: „N-o să uit niciodată cum luau pulsul unui ...

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Tragedie feroviară de proporții în Spania. Doua trenuri de pasageri s-au ciocnit - judecător cu grad de judecătorie: 10.486 - 16.157 lei; - judecător cu grad de tribunal: 14.390 - 17.948 lei; - judecător cu grad de curte de apel: 16.309 - 20.346 lei. „În privința structurii sistemului, din totalul celor 4.544 de judecători cuprinși în datele disponibile la 26 octombrie, aproximativ 46% își desfășoară activitatea la judecătorii (2.076 de judecători - dintre care 1.808 cu grad de judecătorie, 110 cu grad de tribunal și 158 cu grad de curte de apel), 33% la tribunale (1.503 judecători - dintre care 556 cu grad de curte de apel) și 21% la curțile de apel (965 de judecători)”, se precizează în comunicat.

Comparația cu salariul mediu din România Pentru comparație, conform celor mai recente date disponibile ale Institutului Național de Statistică, câștigul salarial mediu din România, în august 2026, era de 5.688 lei net și 9.497 lei brut, menționează CSM. „Astfel, pentru un judecător stagiar aflat la nivelul minim al grilei, indemnizația brută reprezintă 1,26 câștiguri salariale medii brute naționale, în timp ce, pentru un judecător definitiv cu grad profesional de judecătorie, aflat la nivelul minim al grilei, indemnizația brută reprezintă 1,89 câștiguri salariale medii brute naționale. Spre comparație, media aritmetică a celor 27 de valori publicate pentru statele Uniunii Europene în EU Justice Scoreboard 2026, pe baza datelor CEPEJ din 2024, este de aproximativ 2,13 câștiguri salariale medii brute naționale, România situându-se sub acest indicator”, subliniază CSM. Consiliul arată că a publicat anterior, la 16 iulie 2025, și o analiză comparativă a cuantumurilor salariale la începutul carierei, în care România ocupa poziția 20 din 27 de state pentru venitul brut și poziția 22 pentru venitul net. „Consiliul Superior al Magistraturii atrage atenția asupra practicilor de transferare deliberată a divergențelor politice interne în fața jurisdicțiilor internaționale, prin prezentarea distorsionată a realităților naționale, care pot aduce câștiguri conjuncturale în plan intern, dar numai cu prețul afectării credibilității instituțiilor statului și, în ultimă instanță, a României”, se mai precizează în comunicat.

Comparația cu salariul mediu din țările Uniunii Europene Un cetățean din Uniunea Europeană câștigă aproximativ 11.200 lei net pe lună, majoritatea judecătorilor din România depășesc acest nivel. Deși un judecător stagiar începe sub media europeană, având între 6.990 și 8.285 lei net, odată cu experiența de muncă, câștigă mult mai mult. Astfel, un judecător de tribunal ajunge la 14.390-17.948 lei net, iar unul de curte de apel încasează între 16.309 și 20.346 lei net lunar, ceea ce înseamnă venituri anuale cu până la 81% mai mari decât media salariaților din UE. Judecătorii, salarii mai mari decât mediul privat, ca pondere față de media UE În comunicatul CSM nu se precizează nimic despre ponderea pe care o are salariul mediu brut din România în cel mediu brut european. Conform Eurostat, biroul de statistică al UE, cei circa 1.100 de euro din România (puțin peste 5.600 de lei în august), reprezintă 52% din cel mediu net la nivelul UE, conform Eurostat. Un judecător la început de drum are achivalentul a 76,8% din mediul net european, conform CSM. Rezultă, astfel, că judecătorii stagiari primesc încă aproape un sfert (25 de puncte de bază în plus la salariu - prin comparație cu media europeană) față de restul salariilor din România, la nivelul întregii economii. Mai mult, încă la început de drum profesional, un judecător stagiar poate ajunge până la un maximum, pe grilă, de 8.285 de lei, adică echivalentul a 1,5 salarii medii nete pe economie. Urmatorul pas pe grilă în cazul judecătorilor pornește de la 10.486 de lei. În România, în august, salarii medii nete de peste 10.000 de lei s-au înregistrat, la nivel de secțiuni și diviziuni economice doar în: extracția petrolului (11.760 de lei), Fabricarea produselor din tutun (10.285 de lei), fabricarea produselor de cocserie (11.478 de lei), transporturi aeriene (10.723 de lei), activități de editare (10.698 de lei), programare și consultanță în tehnologia informației (13.010 lei) și în management și consultanță în management (10.413 lei), conform datelor INS. Spre comparație, salariul mediu net din administrația publică a fost de 6.955 de lei în august. În Educație a fost de 5.592 de lei iar în Sănătate a fost de 5.427 de lei. În România pensia medie a fost de 2.785 de lei, în septembrie, la nivelul sistemului de stat. Pensia medie încasată de cei pensionați pe legea 303/2022 privind statutul procurorilor și judecătorilor a fost, în septembrie de 25.682 de lei, echivalentul a peste nouă pensii lunare din sistemul de stat.

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Sursa: Agerpres Eurostat Etichete: , , ,