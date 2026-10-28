Cu toate acestea, aspectul său este acum cu totul diferit față de momentul în care a început. El a mărturisit că, la primul său loc de muncă, purta costum și nu avea niciun tatuaj, scrie Daily Star.

Însă în 2012, când avea doar 27 de ani, a decis să se tatueze pentru prima dată. Acum, și-a modificat corpul în mod remarcabil pentru a-l acoperi cât mai mult posibil.

Cum și-a descoperit Sylvain pasiunea pentru tatuaje

Sylvain a avut o apariție specială în emisiunea „This Morning”, unde a purtat o discuție deschisă cu prezentatorii Dermot O'Leary și Sian Welby. Cei doi prezentatori de la ITV au început segmentul descriind ce le vine în minte când se gândesc la propriii lor profesori din școala primară. Sylvain le-a povestit că locuia în Marea Britanie când a zărit pe cineva cu un tatuaj pe tot brațul, ceea ce a trezit ceva în el și l-a determinat să-și facă și el un tatuaj pe braț, relatează ziarul „Mirror”.

De atunci, pasiunea lui pentru tatuaje a crescut rapid. Sylvain a recunoscut că a știut dintotdeauna că vrea să fie „acoperit în întregime”.

Profesorul se confruntă cu reacții diferite

Când a fost întrebat despre impactul asupra carierei sale, el a spus: „În prima zi de școală, pentru că, dacă fac ceva bine, oamenii vor spune: «Oh, evident că el e cel mai bun, eram pe cale să ne dăm seama de asta». Dar dacă fac ceva puțin mai prost, vor crede că sunt groaznic din cauza aspectului meu.”

Când a fost întrebat despre reacțiile cu care se confruntă Sylvain în profesia sa, el a dezvăluit că spusese anterior: „Întotdeauna durează două minute ca elevii să mă accepte, două ore ca părinții și două zile ca bunicii. Așa că durează doar puțin timp.”

Sylvain a continuat să dezvăluie că, de fapt, nu aduce în discuție tatuajele sale când se află în clasă. El a explicat: „Nu vorbesc deloc despre tatuajele și aspectul meu fizic când suntem în clasă. Pur și simplu ne vedem de treabă, ne scoatem caietele, scriem data și așa mai departe. Sunt foarte serios. Dar dacă au întrebări să-mi pună, pot aștepta până în curtea școlii, de exemplu.”

Sylvain continuă să-și modifice corpul

Totuși, parcursul profesorului în lumea tatuajelor este departe de a fi încheiat. El a menționat că intenționează să-și refacă unele dintre tatuajele existente pe cea mai mare parte a corpului.

Sian a subliniat că și albul ochilor i-a fost acoperit în întregime cu cerneală neagră. Alte zone pe care și le-a tatuat includ limba și zona de sub unghiile de la mâini și picioare.

Totuși, când a fost întrebat dacă este „dependent” de tatuaje, el a mărturisit că, de fapt, nu suportă procesul și se teme de următoarea ședință. El a explicat: „Urăsc durerea. Urăsc să mă tatuez.”

El a continuat: „Îmi place să evoluez. Îmi place să mă văd evoluând. Suferi, iar eu urăsc cu adevărat durerea și număr zilele până la următoarea ședință de tatuare. Sunt foarte neliniștit. Nu vreau să merg, dar la sfârșitul ședinței de tatuare, sunt foarte mândru și mă simt invincibil.”