Zborul IndiGo dintre Mumbai și Amsterdam durează, în medie, aproape 10 ore, iar pasagerii călătoresc fără ecrane pentru divertisment, fără internet la bord și cu scaune care nu se pot înclina prea mult. În schimb, mâncarea și băuturile nonalcoolice sunt gratuite.

La bord există aproximativ 71 de centimetri de spațiu pentru picioare și doar patru toalete pentru aproape 200 de pasageri. Pentru unii călători, o asemenea experiență poate părea greu de suportat. Acesta este însă noul format al zborului „6E 21” operat de IndiGo între Mumbai și Amsterdam, pe o distanță de aproximativ 6.900 de kilometri, scrie Corriere dela Sera.

Până pe 24 octombrie, ruta era deservită de avioane Boeing 787 cu două culoare, închiriate de la compania Norse Atlantic. Din 25 octombrie, IndiGo a trecut la Airbus A321XLR, un avion cu un singur culoar conceput pentru zboruri pe distanțe lungi. Este cea mai lungă rută din lume operată cu acest tip de aeronavă.

Aproape zece ore de zbor

Potrivit datelor Flightradar24, călătoria de la Mumbai la Amsterdam durează în medie 9 ore și 40 de minute. În sens invers, de la Amsterdam spre Mumbai, durata medie este mai mică, de aproximativ 8 ore și 51 de minute, datorită vânturilor favorabile.

În orarul oficial, compania a prevăzut un interval de aproape zece ore și jumătate pentru această rută, potrivit bazei de date specializate Cirium.

Avionul are 195 de locuri. Primele 12 sunt mai spațioase și oferă o experiență asemănătoare clasei Premium Economy, inclusiv băuturi alcoolice gratuite. Celelalte 183 de locuri sunt la clasa Economy.

La bord există o toaletă în partea din față și trei în spate, ceea ce înseamnă aproximativ o toaletă la fiecare 49 de locuri. Echipajul este format din trei piloți și șase însoțitori de bord.

Pasagerii din Economy nu beneficiază de ecrane individuale pentru filme sau alte forme de divertisment și nici de conexiune la internet. În plus, scaunele au posibilități limitate de înclinare.

Principalul avantaj al zborului este prețul. Pentru o călătorie dus-întors biletele IndiGo costă în jur de 478 de euro, potrivit comparației prezentate de publicația italiană Corriere della Sera.