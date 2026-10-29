Datele Comisiei din spatele rectificării bugetare arată o aparentă contradicție: economia României este estimată să scadă cu 0,4% în 2026, însă valoarea nominală a PIB crește la 2.086,3 miliarde de lei, de la 2.056 de miliarde de lei în prognoza anterioară. Explicația ține de deflatorul PIB, revizuit în sus de la 7,2% la 8,5%, care reflectă creșterea prețurilor în economie. Cu alte cuvinte, deși activitatea economică se reduce în termeni reali, bunurile și serviciile produse ajung să valoreze mai mult la prețurile actuale. La această evoluție contribuie și actualizarea datelor privind PIB-ul din 2025.

În ceea ce privește valoarea nominală a PIB, aceasta a fost revizuită în sens ascendent, la 2.086,3 miliarde lei, față de 2.056 miliarde de lei în prognoza de primăvară și 1.916 miliarde lei în 2025, se arată în Prognoza pe termen mediu 2026-2029, varianta actualizată pentru rectificarea bugetară, notează Agerpres.

„Un element important în configurarea actualului scenariu îl reprezintă accentuarea tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu, care a generat un nou șoc pe piețele internaționale ale produselor energetice, cu efecte asupra prețurilor combustibililor și asupra costurilor de producție și transport. Pentru economia românească, aceste influențe s-au suprapus efectelor măsurilor de consolidare fiscal - bugetară și nivelului încă ridicat al inflației, contribuind la reducerea puterii de cumpărare a populației și la prelungirea perioadei de ajustare a consumului privat. În același timp, majorarea costurilor din oferta internă, într-un context caracterizat de o cerere modestă, a afectat competitivitatea unor activități industriale și capacitatea acestora de a reveni la nivelurile de producție anterioare”, se menționează în documentul publicat de CNSP.

Potrivit datelor provizorii publicate de Institutul Național de Statistică, Produsul Intern Brut a înregistrat în primul semestru al anului 2026 o scădere în termeni reali de 0,6%, evoluție ce reflectă persistența dificultăților economice, pe fondul reducerii activității industriale și a unor categorii de servicii.

„La nivel anual, influența pozitivă a unor activități care au înregistrat performanțe, în principal lucrările de construcții și agricultura, dar și evoluția indicatorilor cererii interne ce beneficiază de un efect statistic de bază pozitiv în a doua jumătate anului, au condus la estimarea unei contracții ușoare a economiei cu 0,4%. Totodată, revizuirea în sens ascendent a valorii nominale a PIB la 2.086,3 miliarde de lei reflectă atât actualizarea nivelului de referință aferent anului 2025, pe baza celor mai recente date publicate de INS, cât și modificarea estimării privind deflatorul PIB, de la 7,2% la 8,5%, în contextul menținerii unor presiuni asupra prețurilor din economie”, precizează CNSP.

Cum a evoluat economia României

Pe partea ofertei, revizuirea cea mai importantă privește industria, pentru care s-a estimat o reducere mai amplă, cu 3,4%, a valorii adăugate brute. Ajustarea reflectă atât rezultatele înregistrate în prima parte a anului, cât și perspectiva menținerii unei cereri interne modeste, în condițiile în care costurile ridicate ale energiei și ale consumurilor intermediare continuă să afecteze activitatea unor ramuri industriale.

Deși exporturile de bunuri au înregistrat o dinamică nominală pozitivă, aceasta nu s-a reflectat într-o redresare generalizată a producției industriale, având în vedere evoluțiile diferențiate ale ramurilor orientate către export, structura produselor comercializate și influența modificărilor de preț.

În consecință, estimările CNSP pentru industria prelucrătoare rămân prudente, nefiind anticipată o recuperare semnificativă a pierderilor de activitate până la sfârșitul anului.

În sectorul serviciilor, valoarea adăugată brută este prognozată să se reducă cu 1,9%, determinată în special de rezultatele mai slabe ale comerțului, transporturilor și serviciilor de piață. Pentru ultima parte a anului, nu sunt anticipate modificări semnificative ale comportamentului de consum, astfel încât sectorul terțiar va continua să resimtă efectele cererii interne reduse.

Construcțiile, în creștere

Pe de altă parte, construcțiile au înregistrat o evoluție peste așteptări, susținută de accelerarea investițiilor și de intensificarea lucrărilor aferente proiectelor de infrastructură. Având în vedere rezultatele statistice și perspectivele continuării proiectelor aflate în execuție, prognoza privind creșterea valorii adăugate brute din construcții a fost majorată de la 5,5% la 10,1%.

Pentru agricultură, estimarea de creștere a valorii adăugate brute a fost revizuită ascendent la 5,1%, ca urmare a unei producții vegetale favorabile la culturile de toamnă, contribuția pozitivă a sectorului atenuând parțial efectele contracției din industrie și servicii.

Pe partea cererii, actualul scenariu menține o evoluție negativă a consumului privat, pentru care s-a estimat o reducere de 1,6% în anul 2026, în condițiile în care pierderea de putere de cumpărare acumulată în prima parte a anului și efectele măsurilor de consolidare fiscal bugetară au limitat posibilitățile de recuperare a consumului.

„Persistența unei inflații ridicate, chiar în condițiile temperării ritmului anual de creștere a prețurilor în partea a doua a anului, au continuat să afecteze veniturile reale ale populației”, se arată în analiza CNSP.

Reducerea câștigului salarial real și comportamentul prudent al consumatorilor au determinat diminuarea cererii pentru bunuri nealimentare și servicii, cu efecte asupra comerțului și activităților productive dependente de piața internă. În același timp, cheltuielile ridicate pentru produsele energetice și alte bunuri de strictă necesitate au diminuat resursele disponibile pentru celelalte categorii de consum.

„Principalul element de susținere a cererii interne îl reprezintă formarea brută de capital fix, pentru care dinamica anuală a fost majorată de la 4,2% la 8,2%. Revizuirea a avut în vedere rezultatele favorabile ale investițiilor din prima parte a anului, precum și accelerarea cheltuielilor publice pentru proiectele finanțate din fonduri europene în special în contextul finalizării perioadei de implementare a PNRR”, relevă sursa citată.

Inflația, în creștere

În ceea ce privește sectorul extern, actualizarea prognozei a luat în considerare rezultatele schimburilor comerciale din primele 8 luni, precum și influența prețurilor produselor energetice și a structurii cererii interne asupra importurilor. Pentru întregul an 2026, exporturile de bunuri FOB sunt estimate la 100,4 miliarde de euro, iar importurile CIF la 133,8 miliarde de euro, deficitul comercial fiind astfel estimat la 33,4 miliarde de euro.

Deficitul contului curent al balanței de plăți este estimat să ajungă la 30,9 miliarde euro, reprezentând 7,7% din PIB. Revizuirea a avut în vedere deteriorarea soldului balanței bunurilor și evoluția veniturilor primare în timp ce excedentul balanței serviciilor continuă să contribuie la limitarea dezechilibrului extern.

De asemenea, estimările privind inflația au fost revizuite în sens ascendent, ca urmare a presiunilor suplimentare generate de majorarea prețurilor produselor energetice și de propagarea acestora asupra costurilor de producție și distribuție.

Potrivit CNSP, pentru anul 2026, rata inflației la sfârșitul anului este estimată la 6,4%, comparativ cu 5,3% în prognoza de primăvară, iar inflația medie anuală la 8,4%, față de 7,9% anterior.

„Deși reducerea cererii interne exercită o influență de temperare a creșterii prețurilor, aceasta este parțial contrabalansată de șocurile provenite din partea costurilor, ceea ce explică menținerea inflației peste nivelurile anticipate inițial”, se arată în raportul CNSP.

Pe piața muncii, numărul mediu de salariați a fost estimat la 5,491 milioane de persoane, corespunzător unei reduceri de 0,6%. Rata șomajului BIM a fost revizuită de la 6,3% la 6,6%, în concordanță cu perspectivele mai puțin favorabile ale activității economice și ale cererii de forță de muncă.

În ceea ce privește câștigul salarial mediu brut, temperarea dinamicii acestuia reflectă atât condițiile mai restrictive ale costurilor companiilor, cât și efectele măsurilor de limitare a cheltuielilor de personal din sectorul public. Totodată, inflația ridicată a erodat semnificativ din creșterea nominală a salariilor, iar reducerea puterii de cumpărare până la 3,3% anual a determinat persistența unei cereri de consum reduse, punctează CNSP.

Economia României ar urma să crească cu 1,7% în 2027

Pentru anul 2027, Comisia Națională de Strategie și Prognoză estimează un PIB de 2.227 miliarde lei, respectiv un avans al economiei de 1,7%.

„Actualul scenariu prevede relansarea economiei, pe fondul diminuării presiunilor inflaționiste și a unei reveniri graduale a cererii interne. Creșterea Produsului Intern Brut reflectă atât deteriorarea rezultatelor economice în anul 2026, cât și perspectiva unei recuperări mai lente a consumului și a activității”, potrivit CNSP.

Creșterea va continua în următorii ani, aceasta urmând să fie de 2,4% în 2028 și 2,1% în 2029.

Referitor la inflație, în 2027, procesul dezinflaționist început în partea a doua a anului 2026 va continua. Astfel, rata inflației la sfârșitul anului 2027 este estimată la 3,4%, iar media anuală la 4,6%. În 2028, rata inflației va ajunge, potrivit CNSP, la 3,0%, cu o medie anuală de 3,3%, iar în 2029 la 2,8% și media anuală la 3,0%. Pentru anul 2027 s-a luat în considerare atenuarea presiunilor inflaționiste provenite din partea prețurilor produselor energetice, în ipoteza stabilizării prețurilor internaționale ale energiei și a neproducerii de noi șocuri.

Totodată, s-a luat în calcul o depreciere moderată a monedei naționale și o evoluție favorabilă a factorilor climatici, care să nu afecteze prețul produselor agroalimentare. CNSP estimează în 2027 un curs de schimb mediu de 5,38 lei/euro, în 2028 acesta este prognozat să ajungă la 5,49 lei/euro, iar în 2029 la 5,60 lei/euro.