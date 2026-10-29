Alte 12 persoane au fost rănite când elicopterul s-a prăbuşit în satul Gorice din districtul Brcko, a declarat primarul oraşului Brcko, citat de agenţie și preluat de News.ro.

Imaginile difuzate de presa locală arătau un elicopter militar de transport răsturnat la sol şi făcut bucăţi.

Prim-ministrul italian Giorgia Meloni şi-a exprimat condoleanţele, scriind pe X: „Gândurile mele se îndreaptă către victime, familiile acestora şi toţi cei care, angajaţi în misiunea de promovare a păcii şi stabilităţii în regiune, trec prin momente grele. Lor le adresez cea mai sinceră solidaritate a mea, precum şi a Guvernului italian”.

Un oficial al misiunii EUFOR a confirmat accidentul, dar nu a oferit detalii cu privire la numărul victimelor.

Aeronava fusese detaşată în cadrul Operaţiunii Althea, condusă de EUFOR, care supraveghează punerea în aplicare a Acordului de pace de la Dayton.