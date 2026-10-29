Trei nave „contraveniente au explodat şi au luat foc, după ce au lovit mine în timp ce încercau să folosească traseul neautorizat din sudul strâmtorii", au declarat iniţial Gardienii Revoluţiei, armata de elită a regimului de la Teheran, într-un comunicat.

Acestea „îşi dezactivaseră radarele şi sistemele de navigaţie" şi au ignorat avertismentele, potrivit Gardienilor, care au adăugat că au capturat o dronă americană de recunoaştere în zonă.

Originea încărcăturii şi pavilionul navelor nu au fost precizate.

Agenţia maritimă britanică UKMTO a semnalat mai devreme prezenţa unei nave în flăcări în strâmtoare, în apropiere de coasta Omanului, fără să se ştie, în acest moment, dacă este vorba despre unul dintre cele trei petroliere menţionate de Gardieni.

„Nu se ştie nimic despre soarta echipajului. Nicio evaluare a pagubelor şi niciun raport privind impactul asupra mediului nu sunt disponibile pentru moment", a transmis agenţia.

Armata iraniană a anunţat apoi că un alt petrolier a fost afectat. Nava, "care opera ilegal într-o zonă restricţionată şi periculoasă (...), a fost avariată şi a luat foc după ce a lovit mine navale", a declarat armata iraniană într-un comunicat difuzat de televiziunea de stat.

Strâmtoarea Ormuz, mărginită la nord de coastele iraniene şi la sud de sultanatul Oman, are aproximativ 30 de kilometri în cel mai îngust punct al său.

Iranul revendică controlul asupra acestei rute maritime strategice, prin care tranzitau o cincime din hidrocarburile mondiale înainte de războiul declanşat la sfârşitul lunii februarie de atacurile israeliano-americane împotriva Teheranului. Şi ţinteşte în mod regulat navele care se aventurează. fără autorizaţia sa, pe traseul care trece de-a lungul coastelor omaneze.

Washingtonul impune la rândul său o blocadă împotriva porturilor iraniene şi escortează petrolierele de-a lungul acestei rute, în timp ce negocierile între cele două ţări sunt în impas.

Comandamentul militar american pentru Orientul Mijlociu (Centcom) a afirmat recent că a ajutat ţările din Golf să exporte 1,5 miliarde de barili de petrol prin strâmtoare încă din vară, ocolind blocada impusă de Iran. Centcom a asigurat pe X că "principalele rute au fost degajate de orice mină iraniană graţie eforturilor" echipelor sale.

„Traseul neautorizat este minat, armatorii şi echipajele sunt responsabili pentru traversarea lor prin aceste căi şi nu trebuie să acorde atenţie delirurilor Centcom pe reţelele sociale", au reacţionat joi Gardienii iranieni.

„Dovediţi-vă afirmaţiile despre deminarea Strâmtorii Ormuz cu ajutorul unor dovezi independente, şi nu doar cu simple declaraţii!", a mai spus purtătorul lor de cuvânt, Hossein Mohebi, într-un mesaj publicat pe X.