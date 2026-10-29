Potrivit presei braziliene, tânăra se temea de comportamentul posesiv al bărbatului și le-ar fi povestit apropiaților că acesta angajase persoane care să o supravegheze și o amenințase cu moartea, scrie New York Post.

Priscila Lacerda Custodio lucra în marketing digital și avea o relație de aproximativ patru luni cu João Roberto Bolelli, un crescător de vite în vârstă de 62 de ani. O prietenă a tinerei, care a dorit să rămână anonimă, a declarat pentru publicația Globo că bărbatul o interoga în legătură cu deplasările sale și o acuza că îl înșală.

Potrivit aceleiași surse, bărbatul ar fi agresat-o și cu doar patru zile înainte de crimă, comisă vineri.

Tânăra se temea de iubitul ei

Priscila ar fi fost atât de îngrijorată de comportamentul partenerului, încât a mers vineri la ferma acestuia din statul São Paulo însoțită de fratele ei și de un prieten. Scopul vizitei era să-i returneze o camionetă pe care o folosise. Potrivit relatărilor din presa locală, cei doi au început să se certe la telefon înainte ca femeia să ajungă la fermă. În timpul conversației, Priscila i-ar fi spus că nu mai acceptă situația și că pune capăt relației.

Când tânăra a ajuns la proprietate, Bolelli ar fi deschis focul asupra ei. Priscila a fost împușcată în piept și în braț și a murit. După atac, bărbatul ar fi îndreptat arma și spre fratele victimei, pe care l-ar fi urmărit înainte de a fugi de la fața locului.

Autoritățile au emis un mandat de arestare pe numele său, iar cazul este investigat ca femicid.

Potrivit informațiilor apărute în presă, João Roberto Bolelli avusese probleme cu legea și în trecut, după ce a încălcat ordine de protecție obținute de o altă fostă parteneră.

În decembrie 2021, acesta a fost condamnat la trei luni și 15 zile de închisoare pentru încălcarea acestor măsuri.