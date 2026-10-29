Sir Patrick Stewart a murit miercuri la locuința sa din Los Angeles, după „o călătorie scurtă și emoționantă cu boala Alzheimer și demența cu corpuri Lewy", a anunțat purtătorul său de cuvânt, Kelly Bush Novak, conform The Hollywood Reporter. „A fost ținut în îmbrățișarea caldă a familiei și prietenilor, înconjurat de muzică live, rugăciune, lacrimi, râs și genul de emoție profundă pe care doar el putea să o inspire după o viață de devotament față de noi toți."

„În locul florilor, pot fi aduse contribuții memoriale la Fondul de Cercetare a Bolilor Alzheimer Johns Hopkins și Alzheimer's Foundation of America Caregiver Resources.

Linkuri de donație în biografie” a scris familia pe Instagram.

La sfârșitul anilor 1980, Stewart avea decenii de teatru clasic în Anglia, dar era necunoscut în America când a primit comanda navei U.S.S. Enterprise. Producătorul Robert Justman l-a observat la o prelegere la UCLA, citind din Shakespeare în stilul său patrician caracteristic. Justman l-a chemat la o audiție împotriva dorinței creatorului „Star Trek", Gene Roddenberry, care nu credea că un britanic chel poate fi fața noii serii.

După un proces de casting controversat, Stewart l-a câștigat pe Roddenberry și a semnat un contract pe termen lung pentru a-l juca pe căpitanul Jean-Luc Picard, crezând că serialul nu va rezista mai mult de un sezon. „Fiecare persoană cu care am vorbit – agenți, regizori, scenariști, alți actori – spunea: «Nu-ți face griji pentru șase ani. Vei fi norocos să treci de primul an»", și-a amintit Stewart în 2010. „Toți simțeau că este o nebunie să încerci să reînviezi o serie iconică precum Star Trek. Așa că, pe baza acestui sfat, am semnat contractul pe șase ani."

„The Next Generation" a avut premiera în septembrie 1987 și inițial a avut dificultăți în a câștiga fanii. Dar după suișuri și coborâșuri, serialul a atins noi culmi în 1990, cu finalul sezonului trei, „Best of Both Worlds", care l-a văzut pe Picard răpit și asimilat de rasa extraterestră Borg.

Stewart a fost în centrul mai multor episoade considerate printre cele mai bune din istoria televiziunii sci-fi, inclusiv „Yesterday's Enterprise" (1990) și „The Inner Light" (1992), în care Picard trăiește o viață întreagă într-o clipită.

„The Next Generation" s-a încheiat în 1994 după șapte sezoane, cu o nominalizare Emmy și patru filme: „Generations" (1994), „First Contact" (1996), „Insurrection" (1998) și „Nemesis" (2002), în care Stewart s-a confruntat cu un pe atunci necunoscut Tom Hardy.

Stewart a recunoscut că „Star Trek" l-a făcut victimă a tipizării, așa că atunci când i s-a oferit rolul profesorului Charles Xavier în „X-Men" (2000), a ezitat. Filmul, o adaptare a benzilor desenate Marvel, a fost pionier și a lansat o nouă eră a cinematografiei cu supereroi. Stewart a jucat alături de prietenul său de lungă durată Ian McKellen (Magneto) și a apărut în șapte filme „X-Men", inclusiv „X2", „The Last Stand", „Days of Future Past" și „Logan".

Interpretarea lui Picard și Xavier de-a lungul multor ani i-a permis să exploreze straturi succesive ale personajelor, o oportunitate pe care puțini actori o primesc.