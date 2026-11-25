Generează rezumat cu AI

Alex și Oli Khalil-Martin au cumpărat clădirea veche de aproape 600 de ani, au pus-o în valoare și au transformat-o într-un loc pe care turiștii vin special să-l viziteze. Astăzi, casa este una dintre cele mai cunoscute atracții din satul Lavenham, aflat în comitatul Suffolk, în Anglia, potrivit Diario del Viajero.

Numită Crooked House (Casa Strâmbă), clădirea vopsită în portocaliu atrage privirile prin forma sa neobișnuită: pare că se lasă într-o parte și că ar putea să se prăbușească în orice moment. În realitate, este mult mai solidă decât lasă impresia. Lemnul s-a uscat și s-a deformat de-a lungul secolelor, iar acest lucru i-a dat aspectul pentru care este astăzi atât de cunoscută.

Înainte de a se muta acolo, proprietarii au chemat un inginer structurist pentru a verifica imobilul. Concluzia acestuia a fost surprinzătoare: structura casei este de patru ori mai rezistentă decât cea a unei clădiri comerciale moderne.

Casa a fost construită în 1395, ca parte a unei reședințe impunătoare care aparținea unui negustor de lână. Din vechea proprietate a supraviețuit o singură aripă, cu puțin peste 106 metri pătrați și cinci camere. Nu are living, iar baia nu dispune de duș, din cauza elementelor medievale păstrate în tavan. Sunt însă detalii pe care proprietarii nu au vrut să le schimbe, pentru că fac parte din farmecul și istoria locului.

O vizită întâmplătoare le-a schimbat viața

Povestea celor doi proprietari și a casei începe în decembrie 2018. Alex lucra atunci în marketing și ajunsese în Lavenham pentru o excursie de o zi. Într-o zi friguroasă, a intrat să se încălzească într-o ceainărie amenajată chiar în Crooked House. A explorat încăperile și a început să-și imagineze cum ar putea arăta cinele și întâlnirile organizate acolo. În aceeași seară, și-a sunat mama și i-a spus că și-a găsit casa visurilor.

Câțiva ani mai târziu, în timpul pandemiei, a cunoscut-o pe Oli printr-o aplicație de întâlniri. Au aflat apoi că imobilul era scos la vânzare și au decis să-l cumpere, deși se cunoșteau de numai câteva luni.

Au primit cheile în martie 2021, s-au logodit două luni mai târziu și s-au căsătorit în același an. „Într-un an și jumătate, ne-am cunoscut, am cumpărat o casă veche de 600 de ani și ne-am căsătorit”, a povestit Oli.

Alex și Oli nu au vrut să păstreze casa doar pentru ei. Au găsit o modalitate prin care vizitatorii să-i descopere istoria, iar banii obținuți să contribuie la întreținerea clădirii.

Organizează până la 20 de tururi ghidate pe an și șase cine speciale: două în martie, cu ocazia unui eveniment dedicat Casei Strâmbe, două de Halloween și alte două de Crăciun. Vizitele se desfășoară în grupuri restrânse, iar interesul a fost atât de mare încât proprietarii au ajuns să aibă liste de așteptare.

Povestea casei a atras atenția și pe internet. Cei doi au peste 76.000 de urmăritori pe Instagram și vând pe site-ul lor produse inspirate de locuință, de la decorațiuni de Crăciun până la prosoape de bucătărie și calendare.

Ideea lor de a transforma o casă istorică într-o atracție turistică, fără a-i pierde farmecul și autenticitatea, le-a adus Premiul pentru Diversificarea Caselor Istorice. Juriul a apreciat felul în care au găsit o modalitate creativă de a susține întreținerea clădirii și de a-i asigura viitorul.

Chiar dacă interesul vizitatorilor este mare, Alex și Oli preferă să limiteze numărul de tururi și evenimente. Vor să protejeze casa, veche de aproape șase secole, și să se asigure că fiecare vizită îi respectă istoria.