Generează rezumat cu AI

Recent, femeia a redeschis cuptorul pe lemne al casei în care a crescut, stins de aproximativ 45 de ani, și a readus la viață o tradiție pe care a învățat-o de la bunica sa, relatează Diariodeliajero.

Familia lui Tere a plecat din sat în 1991, iar ea a rămas singură printre casele părăsite. Unul dintre cele mai dragi lucruri pe care și le amintește din copilărie este pâinea făcută în cuptorul familiei. Cum brutarul nu ajungea până în localitate, bunica ei pregătea în fiecare săptămână suficientă pâine pentru toate zilele.

„Bunica mea făcea pâine în fiecare sâmbătă, ca să avem pentru toată săptămâna”, povestește Tere într-un videoclip publicat de Hilux Aventura. Femeia a învățat să pregătească pâinea încă de mică, dintr-o necesitate a vieții de la țară.

De data aceasta, a avut ajutorul fratelui său, Javier, care s-a ocupat de foc și își amintește foarte bine cum funcționa cuptorul în copilăria lor.

„Acesta este cuptorul pe care bunica îl folosea de fiecare dată când veneam aici. Mergea cu măgărița să adune crengi de eucalipt și alte lemne cu care aprindea focul”, își amintește acesta.

Pâine de casă, chifle cu cârnați și deserturi tradiționale

Aprinderea unui cuptor vechi pe lemne presupune răbdare și câteva etape importante. Mai întâi, focul este pornit cu lemne subțiri, pentru ca flăcările să se intensifice. Se așteaptă apoi ca bolta cuptorului să se albească, semn că acesta a ajuns la temperatura potrivită. Jarul este scos, iar temperatura este lăsată să scadă suficient pentru ca aluatul să poată fi introdus fără să se ardă.

Între timp, Tere pregătește aluatul după indicațiile pe care și le amintește din copilărie. Folosește făină, apă, drojdie și sare, dar și escanda, un soi tradițional de grâu cultivat în Asturias.

Dintr-o parte a aluatului pregătește și bollos preñaos, chifle umplute cu cârnați chorizo, așezate pe frunze de varză înainte de a fi introduse în cuptor, așa cum se proceda odinioară.

Ziua se încheie cu frisuelos, un desert tradițional asturian asemănător clătitelor, preparat din făină, lapte și ouă.

Cuptorul bunicii, o legătură cu trecutul familiei

Redeschiderea cuptorului a însemnat pentru Tere mai mult decât recuperarea unor rețete vechi. A fost o ocazie de a-și aminti de membrii familiei care nu mai sunt și de a readuce la viață, măcar pentru câteva ore, casa în care s-au adunat atâtea amintiri.

Pentru ea, fiecare pâine pregătită în cuptorul bunicii este un mod de a-și simți familia aproape și de a împiedica dispariția obiceiurilor transmise din generație în generație.

Fratele său, Javier, a rezumat emoția reîntoarcerii la acele momente din copilărie printr-o singură frază: „Este ca și cum am fi din nou copii, iar acesta este cel mai frumos lucru”.