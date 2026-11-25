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Compania de social media, care deține Facebook și Instagram, experimentează de mai mulți ani moderarea bazată pe inteligență artificială, introducând-o pentru prima dată în 2017, pentru a filtra conținutul violent extremist, conform The Guardian.

În luna martie a acestui an, Meta a anunțat că își „transformă abordarea”, prin implementarea unor „sisteme de inteligență artificială mai avansate” pentru moderarea conținutului pe toate platformele sale, prezentând această schimbare drept o modalitate de a îmbunătăți aplicarea regulilor.

Mai mulți angajați Meta au declarat că, în spatele acestei orientări către inteligența artificială, s-au aflat concedieri masive în întreaga companie, care au afectat grav personalul responsabil de verificarea conținutului publicat pe platformele sale.

Unul dintre angajați a descris activitatea de moderare a conținutului de la Meta ca desfășurându-se în prezent cu „echipe reduse la minimum”, unele dintre acestea pierzând, în anumite cazuri, jumătate sau chiar două treimi din personal.

„A fost un adevărat haos”, a declarat acesta, adăugând că, în mai multe situații recente, a încercat să discute o problemă cu o anumită echipă de moderare a conținutului, doar pentru a descoperi că întreaga echipă fusese desființată.

De multă vreme, Meta caută soluții ieftine pentru a modera volumele uriașe de conținut publicate zilnic pe platformele sale. Compania s-a confruntat cu acțiuni în justiție din partea unor foști moderatori de conținut angajați prin intermediul unor firme externe în Kenya.

Aceștia au povestit că s-au confruntat cu tulburare de stres posttraumatic (PTSD) și probleme grave de sănătate mintală, după ce au fost plătiți cu doar 1,50 dolari (1,13 lire sterline) pe oră pentru a viziona și evalua imagini extrem de explicite și violente pe care utilizatorii încercau să le publice.

Inteligența Artificială a eliminat conturi care nu încălcau reguli

Angajații Meta susțin că sistemele de inteligență artificială utilizate în prezent de companie întâmpină dificultăți în înțelegerea nuanțelor, în special în cazul limbilor altele decât engleza, și elimină frecvent conținut care nu ar trebui șters.

„Încerci practic să elimini aproape toți moderatorii umani, deși aceștia sunt absolut esențiali pentru luarea unor decizii nuanțate și pentru aplicarea politicilor companiei. Este evident că vor apărea greșeli”, a declarat un angajat.

Angajatul a explicat că, întrucât algoritmii sunt automatizați și funcționează mult mai rapid decât oamenii, greșelile pot apărea la o scară mult mai mare. Acesta a spus că Meta renunță atât la colaboratorii plătiți mai puțin, precum cei din Kenya, cât și la angajații cu normă întreagă, care se ocupau de cazurile mai complexe de moderare a conținutului.

După ce o postare este eliminată, posibilitățile de contestare pentru conturile afectate sunt mult mai limitate decât înainte.

„Chiar dacă cunoști pe cineva la Meta, este în continuare foarte dificil să ajungi la o persoană care să te poată ajuta efectiv, mai ales dacă este vorba despre un caz care necesită o analiză atentă și nuanțată”, a declarat angajatul. „Acum este mult mai greu.”

Suspendări ale conturilor în momente politice sensibile

Extinderea moderării bazate pe inteligență artificială are loc într-un moment în care cercetătorii care monitorizează cenzura online au observat un fenomen nou: restricționarea bruscă a conturilor de Instagram și Facebook, adesea în momente politice decisive.

Unele dintre aceste cazuri au fost incidente izolate, precum suspendarea de către Meta a contului american „No Kings”, înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului din SUA. Altele au luat forma unor „eliminări în masă”, desfășurate pe parcursul mai multor zile și afectând zeci de conturi de social media.

Este un fenomen în creștere, ale cărui consecințe ar putea „modela viitorul politic al unor națiuni întregi”, a declarat Martha Dimitratou, fondatoarea grupului Repro Uncensored, care monitorizează cenzura digitală.

Repro Uncensored a documentat aceste eliminări de conturi în Brazilia, Uniunea Europeană, Turcia și Statele Unite.

La sfârșitul anului trecut, publicația The Guardian a relatat despre un val de suspendări și eliminări de conturi de pe platformele Meta, care a afectat conturi ce publicau conținut despre comunitatea queer, precum și conturi dedicate sănătății reproductive din întreaga Europă.

Potrivit Repro Uncensored, în zilele tensionate ale turului al doilea al alegerilor prezidențiale din Brazilia, mai multe conturi care îl susțineau pe președintele brazilian Luiz Inácio Lula da Silva au fost restricționate sau suspendate de pe Instagram.

Meta a declarat că majoritatea eliminărilor de conturi din Brazilia au fost efectuate pentru a respecta hotărâri judecătorești valabile sau reglementările electorale.

Numărul conturilor afectate pare să fie în creștere: Repro Uncensored a documentat 210 incidente de eliminare a conturilor de pe platformele Meta în 2025 și 657 numai în primele șase luni ale anului 2026.

Angajații Meta care au discutat cu The Guardian au declarat că moderarea bazată pe inteligență artificială a contribuit la astfel de incidente, deoarece algoritmii funcționează mai rapid și sunt mai puțin capabili să surprindă nuanțele decât moderatorii umani.

„Efectul este că ajungi să vezi aceste eliminări în masă”, a declarat unul dintre angajați.

Moderarea cu IA, o posibilă acoperire pentru decizii controversate

Aceștia au mai spus însă că nu pot exclude existența unor considerente politice în modul în care este conceput algoritmul Meta.

Sistemele companiei sunt opace chiar și pentru propriii angajați. Ele reprezintă o combinație între modele lingvistice de mari dimensiuni (LLM) – similare celor utilizate de chatboturi – și algoritmi mai vechi, care filtrează conținutul.

„Există mii de parametri și factori care influențează modul în care sunt clasificate și afișate lucrurile”, a declarat unul dintre angajați, adăugând că aceștia se modifică în permanență.

Angajații au sugerat că, uneori, utilizarea inteligenței artificiale de către Meta i-a permis companiei să ascundă deciziile mai controversate pe care le ia în privința moderării conținutului politic.

Aceștia au dat ca exemplu modificările aduse de Meta algoritmului său la sfârșitul anului 2023, care au redus drastic numărul postărilor publicate de persoane din Palestina și afișate utilizatorilor.

Compania a respins acuzațiile de părtinire și a declarat că a efectuat anterior o evaluare independentă privind respectarea drepturilor omului în legătură cu conflictul și că, din 2022, lucrează la implementarea recomandărilor rezultate în urma acesteia. Printre măsurile luate se numără și „introducerea unui sistem care identifică și prioritizează pentru moderatori conținutul pe care aceștia sunt cel mai probabil să îl înțeleagă, în funcție de dialectul arab respectiv”.

Unul dintre angajați a declarat că inteligența artificială oferă companiei posibilitatea de a invoca o „negare plauzibilă” (plausible deniability).

„Îi oferă exact acel tip de ambiguitate în spatele căruia se pot ascunde”, a spus acesta.

„Toți utilizatorii platformelor noastre sunt supuși aceluiași set de reguli, iar orice acuzație potrivit căreia aplicarea acestora ar fi influențată de apartenența politică sau de activitatea de susținere a unor cauze este nefondată. Deși folosim de mult timp inteligența artificială pentru a contribui la aplicarea standardelor comunității noastre, la începutul acestui an am început să testăm sisteme de inteligență artificială mai avansate, care pot identifica încălcările regulilor mai rapid și mai precis, cu mai puține greșeli. Cele mai recente teste arată că, în medie, aceste sisteme fac cu 13% mai puține greșeli decât oamenii atunci când identifică și sancționează conținutul care încalcă regulile, identificând totodată cu 10% mai multe încălcări reale. De asemenea, le oferim utilizatorilor posibilitatea de a contesta deciziile, dacă consideră că am greșit”, a declarat un purtător de cuvânt al Meta.