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Denumită Lupex, de la Lunar Polar Exploration, misiunea îşi propune să trimită un rover (vehicul mobil de explorare) japonez pe Lună în 2028, în colaborare cu India, care a reuşit anul trecut aselenizarea unei sonde în apropierea Polului Sud lunar, potrivit Agerpres.

Regiunile polare ale Lunii conţin zone cu umbră permanentă, care nu sunt niciodată expuse la lumina soarelui, iar oamenii de ştiinţă consideră că este foarte probabil ca acolo să existe apă aproape de suprafaţă.

Echipa Lupex speră că roverul va colecta date privind cantitatea şi calitatea acestei ape, pentru a ajuta la determinarea posibilităţii ca aceasta să poată fi utilizată în viitor pentru a face explorarea spaţială mai durabilă.

"Obiectivul nostru final este de a folosi apa lunară drept combustibil pentru rachete", a declarat miercuri jurnaliştilor şeful de proiect, Takeshi Hoshino.

Pe Staţia Spaţială Internaţională (ISS), peste 90% din apă este reciclată. Însă, atunci când rachetele zboară arzând oxigen şi hidrogen, apa produsă nu poate fi recuperată pentru a fi reutilizată, a explicat Hoshino.

"De aceea, un obiectiv-cheie este producerea de combustibil pe Lună pentru misiunile viitoare, fie că este vorba de întoarcerea pe Pământ, fie de călătorii spre Marte", a precizat el.

JAXA a prezentat presei din Tokyo modelul de test

JAXA a prezentat presei din Tokyo modelul de test cu patru picioare, care va face parte din roverul Lupex.

Oamenii de ştiinţă îi testează performanţele într-o varietate de condiţii, inclusiv pentru "urcarea pantelor folosind un singur picior, deplasarea continuă folosind două picioare şi teste de mobilitate în condiţii de vid", a precizat Hoshino.

După aselenizare, roverul ar urma să identifice surse potenţiale de apă, apoi să foreze la faţa locului pentru a colecta probe, potrivit JAXA.

Anul trecut, Japonia şi India au convenit să desfăşoare în comun misiunea Lupex. În cadrul colaborării, India urma să dezvolte modulul de aterizare, iar Japonia să furnizeze roverul.

Pe fondul intensificării cursei spaţiale la scară mondială, JAXA a realizat în 2024 o alunizare a unei sonde fără echipaj uman pe Lună. Japonia a devenit astfel a cincea ţară care a reuşit să plaseze cu succes un vehicul pe Lună.

Compania ispace, cu sediul la Tokyo, a eşuat anul trecut în încercarea de a deveni prima misiune din afara SUA finanţată din fonduri private care reuşeşte o alunizare controlată.

Luna trecută, JAXA a lansat cu succes o sondă către una dintre lunile planetei Marte, în cadrul unei misiuni fără precedent menită să aducă pe Pământ probe care ar putea contribui la elucidarea originilor sistemului solar şi ale vieţii pe planeta noastră.

AFP AFP AFP AFP