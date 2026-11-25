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Tehnicianul de 48 de ani a semnat marţi seara contractul a cărui durată nu a fost precizată, iar miercuri dimineaţa a sosit în Hertfordshire, potrivit Agerpres.

„Sunt foarte mândru și fericit că mă aflu la acest club de fotbal”, a declarat Iordănescu, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul oficial al clubului englez.

„Îmi dau seama că echipa traversează un moment dificil, dar am urmărit deja multe dintre meciurile sale în ultimele zile și sunt foarte încrezător în ceea ce privește viitorul.

Îmi voi pune toată pasiunea în această meserie și voi cere implicare totală din partea tuturor. Totul începe cu muncă asiduă, iar restul va veni de la sine.

Abia aștept să mă întâlnesc cu suporterii la meciul din această seară și să încep lucrul”, a adăugat antrenorul român.

Edward Iordănescu îi va avea alături în stafful tehnic pe Alexandru Radu, Grzegorz Mokry și Michele Iannucci.

Antrenorul român va urmări din tribune meciul noii sale echipe de miercuri seară și va conduce pentru prima dată formația Watford de pe banca tehnică sâmbătă, în partida din deplasare cu Derby County.

Adrian Mariappa va conduce echipa în meciul de miercuri seară, fiind asistat pe banca tehnică de Paul Furlong și Lloyd Doyley.

Edward Iordănescu a condus România la EURO

Edward Iordănescu a condus România la EURO 2024, unde echipa a terminat pe primul loc în grupă, în faţa Belgiei - toate cele patru formaţii acumulând câte patru puncte în trei meciuri -, înainte de a fi învinsă cu 3-0 de Olanda în optimile de finală.

Tehnicianul - al cărui tată, Anghel, a fost selecţioner al naţionalei României în trei mandate, conducând echipa la două Cupe Mondiale şi două Campionate Europene - a pregătit ultima oară formaţia poloneză Legia Varşovia, de care s-a despărţit în octombrie 2025.

A fost al nouălea club pentru antrenorul în vârstă de 48 de ani, într-o carieră de 15 ani care a inclus, printre altele, gruparea bulgară ŢSKA Sofia, precum şi FCSB şi CFR Cluj, în ţara sa natală.

Dionisi, care a lăsat "viespile" pe locul 21, la patru puncte de zona retrogradării, fusese numit în funcţie abia în luna iunie, după plecarea lui Ed Still, care, la rândul său, a rezistat pe Vicarage Road doar trei luni.

Still, Javi Gracia şi Paulo Pezzolano au primit contracte cu normă întreagă după plecarea lui Tom Cleverley în mai 2025.

Italianul în vârstă de 46 de ani a fost al 12-lea antrenor principal al lui Watford, fără a-i lua în calcul pe cei interimari, de la finalul sezonului 2020-2021. Plecarea sa lasă formaţia în căutarea celui de-al 25-lea antrenor de când familia Pozzo a preluat clubul, în 2012.

Watford a avut 57 de antrenori principali în cei 145 de ani de istorie.