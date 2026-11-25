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Conducerea Camerei afirmă, în context, că a transmis preşedintelui Senatului României, Mircea Abrudan, poziţia oficială a organizaţiei, de susţinere a proiectului de lege pentru completarea articolului 25 din Codul fiscal (Legea nr. 227/2015), care vizează facilitarea acordării voucherelor de vacanţă salariaţilor din mediul privat, începând cu anul 2027, potrivit Agerpres.

„CCIR consideră binevenită această iniţiativă pentru angajatori, măsura reducând costul acordării unui beneficiu extra-salarial, într-un context de presiuni salariale, oferind un instrument suplimentar de motivare şi fidelizare a personalului şi permiţând valorificarea plafonului fiscal rămas în prezent neutilizat. Pentru salariaţii din mediul privat, proiectul reduce discrepanţele faţă de sectorul public, prin acces la beneficii similare. La nivelul economiei, voucherele pot genera un efect de multiplicare, prin stimularea consumului intern, cu efecte pozitive asupra veniturilor bugetare, ocupării forţei de muncă şi sectoarelor conexe, precum transporturile, agricultura şi serviciile. Utilizarea lor exclusiv în România susţine turismul intern şi veniturile operatorilor din domeniu, iar încurajarea tranzacţiilor desfăşurate în mod transparent şi fiscalizat contribuie la diminuarea economiei nefiscalizate şi la asigurarea unui mediu concurenţial echitabil (...) CCIR susţine acordarea voucherelor de vacanţă salariaţilor din mediul privat, cu deducerea cheltuielilor din impozitul pe profit”, se arată într-un comunicat al CCIR, transmis miercuri AGERPRES.

În opinia CCIR, adoptarea proiectului reprezintă un demers oportun pentru consolidarea mediului de afaceri şi creşterea competitivităţii întreprinderilor.

Potrivit proiectului de lege, cheltuielile companiilor cu voucherele de vacanţă, utilizabile exclusiv pentru servicii turistice pe teritoriul României, pot fi scăzute din impozitul pe profit datorat, în limita plafonului prevăzut pentru sponsorizări şi acte de mecenat, fără depăşirea acestuia.

Valoarea nominală a unui voucher nu poate depăşi 1.600 de lei.