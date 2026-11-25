Peter Magyar, vizită în Ucraina: Aderarea la UE este bazată doar pe merit. Nu există o procedură
Premierul ungar Peter Magyar a declarat, alături de Volodimir Zelenski, că Ucraina nu poate adera accelerat la UE, întrucât toate țările candidate trebuie să îndeplinească aceleași criterii și să obțină aderarea pe merit.
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Peter Magyar a mai spus că procesul de aderare este unul dificil, dar nu imposibil, relatează Agerpres, care citează MTI.
Ţările din Balcanii de Vest aşteaptă de foarte mult timp ca aderarea lor la UE să fie aprobată, a spus Magyar, adăugând că există câteva state membre UE care le blochează intrarea în blocul comunitar, în pofida sprijinului Ungariei.
„Mulţi în Ucraina simt că sunt aliaţi naturali ai Europei, şi sunt, dar acest lucru este valabil şi pentru ţările din Balcanii de Vest, şi acesta este un lucru pe care încerc să-l transmit şi la Bruxelles", a mai spus premierul ungar.
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