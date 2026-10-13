Deși pare o afacere de nerefuzat, proprietatea ascunde o problemă majoră: nimeni nu poate locui în ea, după ce o alunecare masivă de teren a afectat grădina în care se afla odinioară o piscină, scrie The Sun.

Locuința se află în East Sussex, și va fi scoasă la licitație pe 29 octombrie. Vânzarea nu are un preț minim de adjudecare, ceea ce înseamnă că potențialii cumpărători pot licita pornind de la o liră sterlină.

Cum arată casa evaluată la peste jumătate de milion de lire

Proprietatea are o suprafață de aproximativ 130 de metri pătrați și a fost cumpărată în urmă cu șase ani de un cuplu care intenționa să o transforme în locuința ideală.

Casa individuală dispune, la parter, de două livinguri, o bucătărie cu zonă de luat masa, un hol și o toaletă. La etaj se află patru dormitoare de dimensiuni generoase, dintre care unul beneficiază de baie proprie, precum și baia principală.

În ciuda spațiului generos și a compartimentării atractive, proprietatea nu poate fi folosită în scop rezidențial în prezent. Un ordin de interzicere a ocupării locuinței este încă în vigoare, iar ridicarea acestuia depinde de rezolvarea problemelor care au dus la impunerea restricției.

În februarie 2024, o alunecare masivă de teren s-a produs în grădina din spatele casei, unde se afla anterior o piscină. O parte a terenului s-a prăbușit pe o pantă abruptă, pe o diferență de nivel de aproximativ 15 metri.

Potrivit reprezentanților companiei care organizează licitația, grădina a fost stabilizată ulterior, iar locuința a fost monitorizată pentru a se observa eventualele deplasări structurale. Până în prezent, nu au fost constatate semne de mișcare structurală, însă interdicția de ocupare a casei rămâne în vigoare.

„Casa individuală, cu o suprafață de 1.400 de picioare pătrate (aproximativ 130 de metri pătrați), situată pe strada Foxcote, la marginea de nord a orașului de coastă, a fost cumpărată în urmă cu șase ani de un cuplu. Însă planurile celor doi au fost întrerupte brusc de o alunecare de teren produsă în grădina din spatele casei, în februarie 2024.

De atunci, grădina a fost stabilizată, iar casa a fost monitorizată pentru a se observa eventualele deplasări. În prezent, nu există semne de mișcare structurală. Cu toate acestea, ordinul care interzice ocuparea locuinței este încă în vigoare, ceea ce înseamnă că, momentan, casa nu poate fi locuită”, a explicat un purtător de cuvânt al unei companii britanice specializate în organizarea licitațiilor imobiliare.

Reprezentantul companiei a precizat că proprietatea este scoasă la licitație fără preț minim de adjudecare, astfel încât ofertele pot porni de la numai o liră sterlină.

De ce ar putea deveni o afacere pentru un cumpărător curajos

Richard Worrall, licitator și consultant în cadrul companiei, spune că situația este nefericită pentru foștii proprietari, care au investit în locuință pentru a-și construi casa visurilor.

„Este o adevărată tragedie pentru cuplul care a cumpărat această casă pentru a locui în ea și care, în mod evident, a investit mult timp, bani și efort pentru a o transforma în locuința dorită. Făceau tot ceea ce ar fi făcut oricare dintre noi pentru a-și crea casa visurilor, până când un eveniment complet independent de voința lor a schimbat totul”, a afirmat Richard Worrall.

Totuși, prețul extrem de mic nu garantează o investiție profitabilă. Costurile necesare pentru rezolvarea problemelor terenului, eventualele lucrări suplimentare și condițiile impuse pentru ridicarea interdicției de ocupare pot influența semnificativ valoarea finală a investiției.

Casa va fi scoasă la licitație pe 29 octombrie, cu un preț de pornire de o liră sterlină și fără preț minim de adjudecare. Pentru viitorul cumpărător, adevărata provocare nu va fi însă achiziția proprietății, ci găsirea unei soluții care să permită, în cele din urmă, folosirea acesteia ca locuință.