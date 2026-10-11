„Achiziţii directe peste achiziţii directe, cu valori de milioane de lei în ultimii 4 ani de zile, făcute cu încălcarea legislaţiei, la ANM. Plata unor parfumuri de pe cardurile oficiale ale ANM nu a fost singurul lucru descoperit de Corpul de Control. Corpul control a scos la iveală şi cum achiziţii de tonere, de exemplu, de peste 400.000 de lei în anul 2023, 710.000 de lei în 2024, 570.000 de lei în 2025 au fost date prin licitaţie directă (deşi limita de achiziţii directe e la valoarea de 270.000)”, a scris Diana Buzoianu, conform Agerpres.

Potrivit acesteia, verificările au vizat şi achiziţiile de calculatoare, laptopuri şi mobilier.

„Pentru laptopuri şi calculatoare, la fel. De exemplu, ANM a făcut magia să dea prin achiziţie directă contracte în valoare de 850.000 de lei pentru calculatoare şi laptopuri în anul 2023. În 2024 a fost achiziţionată mobilă în valoare de peste 1,5 milioane de lei. Aţi ghicit. Tot prin atribuire directă. Şi lista continuă. Cu multe tipuri de produse unde ANM a decis că nu va aplica legislaţia în vigoare, ci va atribui direct către nişte firme contractele”, a susţinut ministrul interimar al Mediului.

Două firme, în centrul verificărilor

Diana Buzoianu a făcut referire şi la două societăţi comerciale care ar fi obţinut în mod repetat contracte în urma achiziţiilor directe verificate.

„Ne-am uitat şi la ce firme au fost permanent câştigătoare pe aproape toate tipurile de categorii de produse verificate. 2 firme: Euroserv Copy Consult SRL şi Euro Data Concept SRL. Îi invit pe cei curioşi să vadă ce procent din cifra de afaceri a acestor 2 firme este reprezentant de contractele directe de la ANM. Şi câţi angajaţi au”, a afirmat aceasta.

Ministrul interimar al Mediului a criticat şi menţinerea în funcţie a conducerii ANM.

„Sunt curioasă să văd cum vor justifica influencerii PSD şi azi de ce directoarea ANM trebuie să rămână în funcţie când, în mod evident, legea a fost opţională de aplicat la ANM în ultimii ani de zile sub conducerea doamnei Mateescu”, a mai transmis Diana Buzoianu.

Sâmbătă, ministrul Mediului a cerut demisia conducerii Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), după ce Corpul de Control a identificat achiziţii de parfumuri, articole vestimentare şi alte produse de lux din bugetul instituţiei, şi a anunţat că raportul verificărilor va fi transmis Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Curţii de Conturi.

Elena Mateescu, șefa ANM, acuză o campanie pentru schimbarea politică din funcție

Directoarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, a reacționat duminică la acuzațiile ministrului Mediului și susţine că nu are „nicio implicare directă în aspectele aruncate în spaţiul public” legate de cheltuielile nejustificate făcute cu cardul instituţiei, potrivit News.ro.

Ea reclamă că este „pusă o anatemă incorectă şi nedreaptă asupra instituţiei şi colegilor care lucrează în ANM” şi anunţă că, la rândul său, a dispus măsuri de audit pe care funcţia i le-a permis şi a sesizat Poliţia cu privire la „eventuale fapte în afara legii”. Ea reclamă o „campanie” împotriva sa „cu scopul schimbării politice din funcţie”.

"Ca director general, nu am nicio implicare directă în aspectele aruncate în spaţiul public la adresa mea şi a colegilor care îşi desfăşoară activitatea în ANM, la acest moment fiind pusă o anatemă incorectă şi nedreaptă asupra instituţiei şi colegilor care lucrează în ANM", susţine Elena Mateescu într-un mesaj transmis public duminică, după ce ministrul Diana Buzoianu a anunţat noi nereguli descoperite în urma unui control la ANM.

Elena Mateescu este de părere că mesajul transmis de ministrul Mediului este "pus evident în cheie politică la final".

Şefa ANM susţine că nu a utilizat cardul instituţional, acesta fiind declarat "inactiv de la emitere" aspect care a fost comunicat către Corpul de Control al Ministerului, dar şi că nu a aprobat niciodată achiziţii de haine, parfumuri, încălţăminte sau cosmetice.

"⁠Directorul general a dispus misiune de audit public intern în momentul când a aflat de neregulile privind utilizarea cardurilor instituţionale de către compartimentul responsabil, şi ca urmare a depus încă din 12 august 2026 sesizarea organelor competente cu privire la eventuale fapte în afara legii. Solicitarea privind punerea la dispoziţie a acestor documente s-a făcut în data de 6 august, iar în 12 august s-a depus în urma Raportului preliminar de audit intern sesizarea la SICE, Secţia 2 Poliţie din capitală. ⁠În privinţa achiziţiilor pentru laptopuri şi calculatoare acestea au fost derulate de către serviciul de achiziţii publice care stabileşte şi monitorizează procedurile specifice. Cu siguranţă sunt puse la dispoziţia autorităţilor documentele care au stat la baza acestor proceduri. ⁠Cu privire la achiziţia de mobilier, ea a fost pentru dotarea unei întregi clădiri noi realizate pentru Centrul Agrometeorologic, desfăşurată în condiţiile legii, acolo unde deja îşi desfăşoară activitatea colegi din ANM asigurând funcţionarea pilot a activităţilor Centrului. Toate aspectele legale se verifică conform cadrului normativ şi nu după interese conjuncturale", explică directoarea ANM.

Mateescu: „Nu am nicio implicare directă în aspectele aruncate în spațiul public”

Aceasta subliniază că, în baza prerogativelor pe care le are ca director general, a dispus misiuni de audit cu privire la toate achiziţiile realizate de structura centrală, anunţând un audit şi pentru structurile din teritoriu.

În plus, în această perioadă se verifică totodată modul de corelare a activităţilor din proiectele naţionale/europene cu pontajele şi plăţile aferente.

„Îmi doresc să existe o comunicare firească şi care să fie realizată instituţional tocmai pentru a evita distorsiunile şi interpretările apărute în spaţiul public şi a clarifica toate elementele, acest dialog neavând loc până în prezent. În schimb aflăm direct din spaţiul public despre «constatările» din acest document. Îmi exprim convingerea că adevărul va fi relevat în cadrul procedurilor legale şi se va arăta faptul că personal, ca director general, nu am nici o implicare directă în aspectele aruncate în spaţiul public la adresa mea şi a colegilor care îşi desfăşoară activitatea în ANM, la acest moment fiind pusă o anatemă incorectă şi nedreaptă asupra instituţiei şi colegilor care lucrează în ANM", mai transmite directoarea ANM, subliniind că fiecare salariat al instituţiei pe care o conduce are responsabilităţi proprii pentru îndeplinirea şi respectarea fişei postului.

"Eu ca Director general am îndatorirea şi obligaţia de verificare pe care o exercit prin funcţia de audit intern asupra operaţiunilor, şi ca urmare nicio neregulă care a fost constatată nu a fost ignorată, ci dimpotrivă am declanşat prin sesizări verificarea activităţilor şi luarea de măsuri faţă de respectivele nereguli. (...) Reafirm faptul că ANM este o instituţie de prestigiu şi trebuie să rămână în afara oricăror lupte politice. În toată cariera mea de peste 35 de ani doar în ANM, am respectat legea şi nu am făcut nimic care să afecteze imaginea mea profesională şi a instituţiei", adaugă Elena Mateescu, precizând că averea sa este trecută în declaraţia de avere ce o deţine, dar şi că şi-a construit cariera "prin muncă şi dedicare în ani şi timp pe care poate nu l-a alocat suficient familiei".

Elena Mateescu reclamă o "campanie" care vizează schimbarea sa din funcţie din cauze "politice".

"Până la campania începută în acest an împotriva mea cu scopul schimbării politice din funcţie nimeni nu a pus la îndoială nivelul profesional şi realizările ANM. Această campanie orchestrată şi întreţinută, chiar cu concursul unor colegi din interior, este nedreaptă şi incorectă dpdv personal şi instituţional. Reafirm încă o dată că am procedat întocmai atribuţiilor specifice şi am încredere în instituţiile competente ale statului pentru soluţionarea acestei situaţii şi luarea măsurilor care se impun. ANM şi colegii nu merită o astfel de campanie negativă. Prin dialog şi soluţii pot fi identificate măsurile care se impun şi de care nimeni nu poate fi absolvit", spune Mateescu.