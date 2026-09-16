Este un model F10, ultimul M5 care a păstrat tracțiunea exclusiv pe puntea spate, înainte ca BMW să treacă la sistemul de tracțiune integrală xDrive.

Mașina se află în Riverside, California, și a fost livrată inițial în nuanța Moonstone Metallic, cu interior din piele Merino neagră. Sub capotă se află cunoscutul motor V8 de 4,4 litri, biturbo, iar mașina este echipată și cu pachetul Competition, scrie Racing.nl.

La momentul respectiv, acest pachet ridica puterea la 567 CP, valoare care a crescut ulterior la 591 CP pentru modelele din anii următori. Accelerația de la 0 la 100 km/h dura puțin peste patru secunde, grație inclusiv transmisiei DCT cu șapte trepte, care transmitea puterea către roțile din spate.

De la introducerea sa în circulație, mașina a fost înmatriculată exclusiv în statele Georgia și California și, potrivit vânzătorului, nu a fost implicată niciodată într-un accident. Totuși, istoricul de mentenanță arată că mașina nu a avut o viață lipsită de evenimente.

Întreținere și defecte

În aprilie 2026, la un rulaj de aproximativ 95.980 de kilometri, BMW-ul a primit ulei de motor și filtru de ulei noi. Anvelopele au fost schimbate în octombrie 2025, iar cu câteva luni înainte, la 83.678 de kilometri, mașina a beneficiat de o geometrie a direcției.

Anterior, în august 2024, proprietarul de la acel moment a înlocuit filtrul de aer, filtrul de habitaclu și toate cele patru anvelope. Tot atunci a fost verificat și sistemul de alimentare cu combustibil. La aproximativ 95.000 de kilometri au fost schimbate și discurile și plăcuțele de frână, pe toate cele patru roți.

Defectele vizibile sunt limitate la câteva mici lovituri și zgârieturi, urme provocate de borduri pe jantele din față și o protecție fisurată aflată sub bara frontală. Planșa de bord îmbrăcată în piele prezintă, de asemenea, câteva zone în care colțurile s-au desprins, iar ornamentele interioare au urme ușoare de uzură.

Prin comparație, actuala generație M5, G90, cu sistemul său de propulsie electrificat, este mai rapidă până la 100 km/h. În schimb, cântărește considerabil mai mult decât acest F10, considerat de mulți pasionați drept un model mai „pur”, datorită caracterului său mai analog.

Preț comparabil cu cel al unei Toyota Corolla noi

Actualul proprietar a cumpărat mașina în octombrie 2024, când aceasta avea aproximativ 19.300 de kilometri la bord. Nu se știe însă de ce proprietarul anterior a decis să renunțe la ea.

Odată cu mașina au fost oferite o anvelopă Michelin de rezervă, un filtru de habitaclu suplimentar, pompa originală pentru anvelope, covorașele originale, ambele chei și eticheta de preț din momentul vânzării inițiale.

Când era nou, acest M5 costa echivalentul a peste 113.000 de euro. Astăzi, prețul său este mult mai mic decât cel al unor exemplare similare de pe piața mașinilor second-hand.

În prezent, astfel de modele se vând cu aproximativ 18.400-50.600 de euro, în funcție de kilometraj, stare și dotări, în timp ce exemplarele cu un grad mai mare de uzură pot ajunge la aproximativ 13.800 de euro.

Acest BMW M5 F10 s-a vândut în cele din urmă pentru echivalentul a aproximativ 27.100 de euro, un preț considerat foarte atractiv pentru combinația de putere și dotări oferită.

Pentru comparație, o Toyota Corolla nouă, model 2027, poate costa în prezent aproximativ 27.600 de euro, însă oferă, desigur, avantajul garanției de fabrică.

Tranzacția evidențiază și o tendință mai largă de pe piața auto: sedanurile sportive clasice, precum BMW M5 F10, par să își păstreze tot mai bine valoarea pe piața mașinilor rulate, în condițiile în care unii cumpărători caută tot mai mult o experiență de condus „analogică”, în locul succesorilor hibrizi, mai grei și mai scumpi.

Pentru cine caută un sedan sport puternic, cu un caracter mai pur, și are un buget de aproximativ 27.000 de euro, un astfel de BMW M5 poate reprezenta o variantă interesantă, chiar și fără avantajul unei garanții de mașină nouă.