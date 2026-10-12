În 2007, o familie din New York a cumpărat bolul, crezând, aparent, că era un obiect ieftin, nu o piesă valoroasă de artă chineză, scrie The Economic Times.

Acesta a rămas în casa lor timp de câțiva ani. La momentul respectiv, nimic nu lăsa să se întrevadă că micul bol urma să devină, în cele din urmă, obiectul unei licitații de câteva milioane de dolari.

Experții au identificat bolul ca fiind o piesă rară

Însă, la șase ani după achiziție, experții au examinat mai atent piesa și au afirmat că era vorba de o piesă rară din ceramica chineză Ding.

Bolul a fost identificat ca aparținând dinastiei Song de Nord, datând de aproape 1.000 de ani. Rapoartele au arătat că era un bol mic, alb, cu un diametru de aproximativ 5 inci, sau 12,5 centimetri.

Această descoperire a transformat ceea ce fusese o achiziție de 3 dolari de la o vânzare de vechituri într-un artefact chinezesc rar.

Pe măsură ce bolul era pregătit pentru licitație, importanța identificării a devenit și mai evidentă. Potrivit ziarului „New York Post”, casa de licitații Sotheby’s urma să scoată bolul la licitație în New York, în martie 2013.

Sotheby's a estimat bolul la 300.000 de dolari

Sotheby's a estimat valoarea acestui bol chinezesc rar la până la 300.000 de dolari

Conform raportului, Sotheby’s a stabilit o estimare pre-licitație cuprinsă între 200.000 și 300.000 de dolari pentru acest bol.

Chiar și valoarea minimă a acestei estimări reprezenta o diferență uriașă față de cei 3 dolari pe care familia îi plătise inițial.

Însă acesta urma să se vândă la un preț mult mai mare decât estimarea casei de licitații.

Bolul a atras atenția licitatorilor și a devenit obiectul unei licitații aprige între patru ofertanți.

Bolul s-a vândut cu 2,225 milioane de dolari

Concurența a împins prețul până la 2,225 milioane de dolari. Comerciantul de artă londonez Giuseppe Eskenazi a fost câștigătorul licitației în care s-au înfruntat patru ofertanți.

Prețul final a fost de peste șapte ori mai mare decât limita superioară a estimării inițiale a casei Sotheby’s, de 300.000 de dolari. De asemenea, a fost de sute de mii de ori mai mare decât prețul inițial de achiziție al familiei, de 3 dolari.

Un alt aspect important al poveștii a fost raritatea bolului. Casa Sotheby’s a declarat că se cunoștea doar un singur alt bol de acest fel, care se afla la British Museum din Londra.

Acest lucru a pus în perspectivă vânzarea la licitație de 2,225 milioane de dolari. Bolul nu era doar un vechi obiect de uz casnic care s-a vândut pe o sumă mare de bani. Acesta a fost identificat ca un exemplar neobișnuit de ceramică chineză „Ding” din dinastia Song de Nord, existând doar un singur alt bol similar cunoscut până în prezent.