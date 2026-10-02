Noul nivel stabilit este de 138 de milioane de euro, iar garanţia de participare va fi de 10%.

La o săptămână şi o zi de la încheierea, fără rezultat, a celei de-a patra licitaţii pentru vânzarea şantierului naval Damen Mangalia, lichidatorul judiciar CITR organizează o nouă rundă.

Astfel, a cincea licitaţie va avea loc pe 9 octombrie, preţul de pornire fiind redus la 75% din cel anterior. În loc de 184 de milioane de euro, cât este stabilită valoarea de piaţă şi cât a fost cerut la precedentele patru licitaţii, noul nivel este de 138 de milioane de euro, fără TVA.

Paul Dieter Cîrlănaru, directorul general al CITR, a declarat pentru News.ro că, dacă nu există oferte nici pentru 75%, se poate organiza o nouă rundă, pornind de la 50% din valoarea de piaţă.

„În toate cazurile, indiferent de numărul participanţilor, de numărul rundelor de licitaţie sau de nivelul ofertelor formulate, vânzarea nu se va putea realiza la un preţ mai mic de 84.148.210 EUR, exclusiv TVA, reprezentând valoarea de lichidare a activului”, se arată în Publicaţia de vânzare pentru al doilea termen de licitaţie, document consultat de News.ro.

Ofertanţii sunt obligaţi să depună, până la termenul de vânzare, o garanţie de participare reprezentând 10% din preţul de pornire al licitaţiei, respectiv 13,8 milioane de euro. Garanţia câştigătorului se reţine ca avans din preţ; celorlalţi participanţi li se restituie, în cinci zile lucrătoare de la licitaţie.

În ce măsură afectează apelul formulat de Damen Holding BV vânzarea şantierului

Pe 7 septembrie 2026, după trei licitaţii lunare organizate conform deciziei Adunării Creditorilor, la care nu s-a prezentat nimeni, instanţa a admis solicitarea lichidatorului judiciar CITR, de schimbare a procedurii.

A aprobat vânzarea şantierului „prin licitaţie publică în cadrul procedurii de executare silită din Codul de procedură civilă”, conform notei de pe portalul de judecată.

Decizia a fost contestată de compania – mamă Damen Holding BV din Olanda. Acţionar cu 49% în şantierul de la malul mării, este principalul creditor al constructorului naval român.

Damen Shipyards Mangalia a intrat în insolvenţă pe 19 iunie 2024, după ce colosul olandez reclama plata a 69,5% din totalul datoriilor consemnate la acel moment. Alături de firmele din grup, deţine aproximativ 85% din creanţe, fapt ce-i permite să controleze deciziile din Adunarea Creditorilor.

Înregistrat pe 25 septembrie 2026, apelul nu a primit încă un termen de judecată.

„Actuala modalitate de vânzare a fost stabilită de instanţa de judecată printr-o sentinţă promulgată de Tribunalul Constanţa. Faţă de acea sentinţă, Damen, în calitate de creditor, a formulat apel. Apelul nu suspendă efectele sentinţei din fond, nu avem un termen fixat. Dacă apelul se respinge, nu se schimbă nimic. Dacă apelul se admite şi se consideră că instanţa a procedat greşit, acest aspect se va remedia în procedură, însă procesul de vânzare merge mai departe”, a spus Paul Dieter Cîrlănaru, directorul general al CITR.

Vânzarea şantierului naval şi termenul în care se va face sunt extrem de importante în contextul în care Guvernul României a semnat un contract de 920 de milioane de euro cu colosul german Rheinmetall pentru construirea, în acea locaţie, a patru nave militare. Finanţat cu 920 de milioane de euro, prin programul european SAFE, contractul trebuie onorat într-un termen extrem de strâns: până în 2030. Rheinmetall nu s-a prezentat la nicio licitaţie, până în prezent.

"Vă rugăm să aveţi înţelegere pentru faptul că, din principiu, nu facem comentarii cu privire la chestiuni comerciale aflate în curs de desfăşurare", a fost răspunsul transmis la solicitarea News.ro de Jan-P. Weisswange, din echipa de relaţii cu mass-media a Rheinmetall AG., după prima licitaţie.