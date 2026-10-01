Previzibil, după trei încercări ratate de vânzare a Damen Mangalia la preţul de pornire de 184 de milioane de euro, nici cea de-a patra, stabilită la acelaşi prag, nu a atras vreun ofertant, potrivit News.ro.

„Până la acest moment (miercuri, 30 septembrie, n.r.) nu s-a înscris niciun participant pentru prima licitaţie organizată pe Codul de Procedură Civilă”, a declarat pentru News.ro Paul Dieter Cîrlănaru, directorul general al CITR. „Asta înseamnă că, la momentul la care va avea loc licitaţia (joi, 1 octombrie, n.r.), se va constata faptul că nu există niciun ofertant la primul preţ de strigare şi, de îndată, se va publica anunţul pentru a doua licitaţie”, a explicat el.

Când va avea loc noua licitaţie şi în ce condiţii

Noul termen nu este încă stabilit, dar va fi mult mai scurt faţă de precedentele, care se acordau o dată pe lună, conform deciziei Adunării Creditorilor.

Controlată de compania - mamă Damen Holding BV din Olanda, adunarea stabilise şase licitaţii lunare consecutive, toate pornind de la acelaşi palier - preţul de piaţă al şantierului, estimat la 184 de milioane de euro. La cererea administratorului special, CITR, instanţa a acceptat schimbarea procedurii conform Codului Comercial. Aceasta presupune reduceri succesive de preţ şi reducerea duratei de organizare, în cazul în care nu există ofertanţi.

„Este la dispoziţia organizatorului licitaţie, adică a noastră, să stabilească data următoarei licitaţii. Va fi într-un termen cât mai scurt”, a explicat Cîrlănaru. Întrebat dacă termenul ar putea fi de două săptămâni, a răspuns „chiar mai puţin de atât”.

În ceea ce priveşte noul preţ de pornire, acesta va fi diminuat. „Aici, regulile sunt cele stabilite de codul de procedură civilă, respectiv că la prima licitaţie e 100% din valoarea de evaluare, iar la a doua licitaţie este 75% din valoarea de evaluare”, a explicat directorul general al CITR.

Conform acestuia, dacă nu există oferte nici pentru 75%, se poate reduce la 50%, la următoarea licitaţie.

Cum afectează vânzarea şantierului

Pe 7 septembrie 2026, după trei licitaţii lunare organizate conform deciziei Adunării creditorilor, la care nu s-a prezentat nimeni, instanţa a admis solicitarea administratorului special CITR, de schimbare a procedurii.

A aprobat vânzarea şantierului „prin licitaţie publică în cadrul procedurii de executare silită din Codul de procedură civilă”, conform notei de pe portalul de judecată.

Decizia a fost contestată de compania – mamă Damen Holding BV din Olanda. Acţionar cu 49% în şantierul de la malul mării, este principalul creditor al constructorului naval român.

Damen Shipyards Mangalia a intrat în insolvenţă pe 19 iunie 2024, după ce colosul olandez reclama plata a 69,5% din totalul datoriilor consemnate la acel moment. Alături de firmele din grup, deţine aproximativ 85% din creanţe, fapt ce-i permite să controleze deciziile din Adunarea Creditorilor.

Înregistrat pe 25 septembrie, apelul nu a primit încă un termen de judecată.

„Actuala modalitate de vânzare a fost stabilită de instanţa de judecată printr-o sentinţă promulgată de Tribunalul Constanţa. Faţă de acea sentinţă, Damen, în calitate de creditor, a formulat apel. Apelul nu suspendă efectele sentinţei din fond, iar astăzi nu avem un termen fixat. Dacă apelul se respinge, nu se schimbă nimic. Dacă apelul se admite şi se consideră că instanţa a procedat greşit, acest aspect se va remedia în procedură, însă procesul de vânzare merge mai departe”, a spus Paul Dieter Cîrlănaru, directorul general al CITR.

Vânzarea şantierului naval şi termenul în care se va face sunt extrem de importante în contextul în care Guvernul României a semnat un contract de 920 de milioane de euro cu colosul german Rheinmetall pentru construirea, în acea locaţie, a patru nave militare. Finanţat cu 920 de milioane de euro, prin programul european SAFE, contractul trebuie onorat într-un termen extrem de strâns: până în 2030. Rheinmetall nu s-a prezentat la nicio licitaţie, până în prezent.

"Vă rugăm să aveţi înţelegere pentru faptul că, din principiu, nu facem comentarii cu privire la chestiuni comerciale aflate în curs de desfăşurare", a fost răspunsul sec transmis la solicitarea News.ro de Jan-P. Weisswange, din echipa de relaţii cu mass-media a Rheinmetall AG., după prima licitaţie.