O piatră uriașă care cântărește cât un bebeluș a fost eliminată din vezica unui bărbat. Ar putea doborî un record mondial

Stiri externe
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Piatra vezica urinara 1
Trincomalee General Hospital

O intervenție medicală spectaculoasă a avut loc în Sri Lanka, unde medicii au scos din vezica urinară a unui bărbat de 55 de ani o piatră care cântărea 3,1 kilograme și măsura aproximativ 17 centimetri.

autor
Lorena Mihăilă

Operația a fost realizată săptămâna trecută la un spital din Trincomalee, în estul țării. Pacientul ajunsese la urgențe după ce suferise un accident vascular cerebral, iar în timpul tratamentului medicii au observat că acesta întâmpina dificultăți la urinare, scrie BBC.

Investigațiile au indicat existența unor pietre în vezica urinară. În timpul intervenției, medicii au îndepărtat calculul uriaș, despre care spun că avea dimensiuni comparabile cu un ou de struț și o greutate apropiată de cea a unui bebeluș născut la termen.

„Potrivit datelor disponibile, este cel mai mare calcul vezical documentat vreodată și îndepărtat prin intervenție chirurgicală”, a declarat pentru BBC Sinhala medicul Prahalahan Balakrishnan, cel care a condus operația.

Medicul a precizat că pacientul este într-o „stare de sănătate foarte bună”, însă rămâne internat pentru tratamentul celorlalte probleme medicale.

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Potrivit estimărilor medicilor, piatra s-ar fi aflat în vezica bărbatului de aproximativ cinci până la zece ani.

Ar putea depăși recordul mondial

Calculii vezicali se formează atunci când mineralele din urină se cristalizează și se transformă în formațiuni solide. Apariția lor este favorizată, printre altele, de golirea incompletă a vezicii, situație în care urina rămasă devine mai concentrată.

Pietrele de dimensiuni mici pot fi eliminate uneori în mod natural. Cele mai mari pot însă bloca eliminarea urinei și pot necesita tratament sau intervenție chirurgicală. Un calcul de peste 4 centimetri este considerat gigant.

Potrivit Guinness World Records, recordul anterior pentru cel mai mare calcul vezical îndepărtat chirurgical îi aparține unui pacient din Brazilia. Piatra, scoasă în 2003, cântărea 1,9 kilograme și măsura 17,9 centimetri.

Calculul extras acum în Sri Lanka este de 3,1 kilograme, și are aproximativ 17 centimetri lungime. Dacă dimensiunile și greutatea vor fi confirmate oficial, cazul ar putea deveni un nou record.

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Sursa: StirilePROTV

Etichete: operatie, record mondial, Sri Lanka,

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