O piatră uriașă care cântărește cât un bebeluș a fost eliminată din vezica unui bărbat. Ar putea doborî un record mondial

Operația a fost realizată săptămâna trecută la un spital din Trincomalee, în estul țării. Pacientul ajunsese la urgențe după ce suferise un accident vascular cerebral, iar în timpul tratamentului medicii au observat că acesta întâmpina dificultăți la urinare, scrie BBC.

Investigațiile au indicat existența unor pietre în vezica urinară. În timpul intervenției, medicii au îndepărtat calculul uriaș, despre care spun că avea dimensiuni comparabile cu un ou de struț și o greutate apropiată de cea a unui bebeluș născut la termen.

„Potrivit datelor disponibile, este cel mai mare calcul vezical documentat vreodată și îndepărtat prin intervenție chirurgicală”, a declarat pentru BBC Sinhala medicul Prahalahan Balakrishnan, cel care a condus operația.

Medicul a precizat că pacientul este într-o „stare de sănătate foarte bună”, însă rămâne internat pentru tratamentul celorlalte probleme medicale.

Potrivit estimărilor medicilor, piatra s-ar fi aflat în vezica bărbatului de aproximativ cinci până la zece ani.