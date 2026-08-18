MOL România a fost desemnată câștigătoare pentru concesionarea celor două spații de servicii, amplasate pe ambele sensuri de mers ale A7, în zona localității Valea Râmnicului, la kilometrul 91, a anunțat directorul CNAIR.

Contractul de concesiune va avea o durată de 20 de ani. După semnarea acestuia, compania va avea obligația să proiecteze, să amenajeze, să opereze și să întrețină cele două spații de servicii.

Fiecare dintre acestea va trebui să includă parcări pentru autoturisme, autocamioane și autocare, toalete publice, dușuri, stație de distribuție a carburanților, spații comerciale și snack bar. De asemenea, vor trebui instalate stații pentru reîncărcarea vehiculelor electrice, cu cel puțin patru puncte de încărcare pentru fiecare spațiu.

Contractul nu poate fi semnat imediat. Procedura trebuie să treacă mai întâi de perioada legală în care pot fi depuse contestații, urmând ca acordul să fie încheiat după soluționarea eventualelor contestații.

Benzinăriile vor fi construite la doi ani de la primele inaugurări pe A7

Desemnarea câștigătorului vine la aproape doi ani de la momentul în care primele loturi ale A7 au fost deschise circulației. Primul tronson inaugurat a fost Lotul 4 al secțiunii Buzău-Focșani, între Mândrești Munteni și Focșani Nord, cu o lungime de aproximativ 11 kilometri, dat în circulație pe 14 noiembrie 2024.

La numai o săptămână distanță, pe 20 noiembrie 2024, au fost deschiși încă aproximativ 32 de kilometri, reprezentând loturile 1 și 2 dintre Buzău Nord și Râmnicu Sărat. Pe 6 decembrie 2024 a fost inaugurat și Lotul 3, de aproximativ 36 de kilometri. Astfel, circulația pe autostradă între Buzău și Focșani a devenit posibilă pe aproximativ 82 de kilometri.

Ulterior, A7 a continuat să fie extinsă spre București și Moldova. Pe 23 decembrie 2024 a fost deschis lotul Dumbrava-Mizil, de aproximativ 21 de kilometri, iar în 2025 au fost finalizate și celelalte loturi ale secțiunii Ploiești-Buzău. Ultimul segment al acesteia, Pietroasele-Buzău, cu o lungime de 13,9 kilometri, a fost deschis pe 27 noiembrie 2025, permițând circulația neîntreruptă pe autostradă de la București la Focșani.

Pe 23 decembrie 2025 a fost deschis și tronsonul Focșani-Adjud, de aproximativ 50,5 kilometri. Odată cu inaugurarea acestuia, șoferii au putut circula continuu pe autostradă de la București până la Adjud, pe aproximativ 250 de kilometri de infrastructură de mare viteză.

În tot acest timp, șoferii care parcurgeau noile tronsoane ale A7 nu au avut însă la dispoziție benzinării pe autostradă. Procedura pentru concesionarea spațiilor de servicii de la Valea Râmnicului a avansat abia în 2026.