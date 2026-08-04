Acum, miercuri, oamenii de știință se așteaptă ca Luna să fie lovită din nou, de această dată de o treaptă superioară a unei rachete SpaceX, care se deplasează cu aproximativ 2,43 kilometri pe secundă, adică în jur de 8.750 km/h, scrie BBC.

Treapta superioară a uneia dintre rachetele Falcon 9 ale SpaceX va lovi Luna pe 5 august, potrivit Centrului pentru Studiul Obiectelor Apropiate de Pământ (CNEOS) al NASA.

Agenția spațială americană a ajuns la această concluzie după ce astronomi independenți, folosind date publice, au observat că o parte a rachetei lansate în ianuarie 2025 se află accidental pe o traiectorie de coliziune cu Luna.

„Nu există niciun pericol pentru Pământ”, a declarat purtătorul de cuvânt al NASA, Jimi Russell. „NASA va continua să monitorizeze treapta rachetei în scopuri de instruire și va observa ulterior locul impactului în scopuri științifice.”

SpaceX a lansat această rachetă Falcon 9 în cadrul unei misiuni americano-japoneze care a transportat anul trecut două module de aselenizare și echipamente științifice către Lună.

O parte din racheta Falcon 9 este reutilizabilă și este proiectată să revină pe Pământ pentru alte misiuni. Însă alte componente sunt abandonate în spațiu și rămân pe orbită până când, eventual, se ciocnesc de un alt corp ceresc.

Componenta care urmează să lovească Luna este treapta superioară a rachetei, având dimensiunea aproximativă a unei clădiri cu cinci etaje și o masă de cel puțin 4.000 de kilograme pe Pământ.

Astronomul Bill Gray, care a identificat primul traiectoria obiectului, estimează că acesta va cădea în apropierea craterului Einstein, situat pe partea Lunii luminată de Soare și vizibilă de pe Pământ. El apreciază că impactul va forma un crater cu un diametru de peste 17 metri.

Coliziunea, estimată să aibă loc în jurul orei 06:35 GMT (miercuri), este așteptată cu interes atât de astronomii profesioniști, cât și de cei amatori.

„Este un obiect uriaș care se izbește de Lună. Nu este deloc periculos, putem doar să privim spectacolul”, a declarat dr. Matt Bothwell, astronom la Universitatea Cambridge.

„Va lovi suprafața și va ridica un nor uriaș de praf, posibil până la 50 de kilometri înălțime sau chiar mai mult, care apoi se va răspândi lateral în timp”, a explicat acesta.

Potrivit lui Bothwell, din cauza lipsei atmosferei și a gravitației mult mai reduse a Lunii, momentul impactului va fi mai spectaculos decât orice explozie similară de pe Pământ.

Pe Lună nu există atmosferă care să încetinească obiectul, așa cum se întâmplă pe Pământ, iar nimic nu va împiedica aproximativ un milion de kilograme de resturi să fie proiectate în spațiu în urma impactului.