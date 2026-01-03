N-a știut ce l-a lovit. Ce făcea Maduro când a fost săltat de trupele de elită americane Delta Force

Preşedintele venezuelean Nicolas Maduro şi soţia sa, Cilia Flores, au fost scoşi cu forţa din dormitorul lor de către forţele americane în timpul raidului care a dus la capturarea lor, au declarat două surse familiarizate cu acest subiect citate de CNN.

Cuplul a fost capturat în toiul nopţii, în timp ce dormea, au declarat sursele.

Raidul, efectuat de forţa de elită Delta Force a armatei americane, nu a dus la victime din partea SUA, a declarat un oficial american.

O echipă de agenţi FBI a fost alături de forţele speciale americane care au efectuat capturarea preşedintelui venezuelean Nicolás Maduro, potrivit unor persoane informate în legătură cu acest subiect, iar în prezent se lucrează la planuri pentru a-l duce pe Maduro la New York, unde va fi judecat de tribunalul federal din Manhattan.

Maduro va fi judecat la New York pentru acuzații legate de droguri

Administraţia SUA pentru Combaterea Drogurilor a lucrat ani de zile la punerea sub acuzare a lui Maduro şi a unor lideri militari de vârf din Venezuela, potrivit oficialilor americani din domeniul aplicării legii.

Se aşteaptă ca această muncă să constituie baza acuzaţiilor care urmează să fie făcute publice.

Procurorul general al SUA, Pam Bondi, a declarat anterior că Maduro „va înfrunta în curând toată furia justiţiei americane pe teritoriul american, în instanţele americane”, după ce a fost capturat în Venezuela.

