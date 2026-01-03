N-a știut ce l-a lovit. Ce făcea Maduro când a fost săltat de trupele de elită americane Delta Force

Stiri externe
03-01-2026 | 17:17
nicolas maduro cilia flores
IMAGO

Preşedintele venezuelean Nicolas Maduro şi soţia sa, Cilia Flores, au fost scoşi cu forţa din dormitorul lor de către forţele americane în timpul raidului care a dus la capturarea lor, au declarat două surse familiarizate cu acest subiect citate de CNN.

 

autor
Cristian Anton

Cuplul a fost capturat în toiul nopţii, în timp ce dormea, au declarat sursele.

Raidul, efectuat de forţa de elită Delta Force a armatei americane, nu a dus la victime din partea SUA, a declarat un oficial american.

O echipă de agenţi FBI a fost alături de forţele speciale americane care au efectuat capturarea preşedintelui venezuelean Nicolás Maduro, potrivit unor persoane informate în legătură cu acest subiect, iar în prezent se lucrează la planuri pentru a-l duce pe Maduro la New York, unde va fi judecat de tribunalul federal din Manhattan.

Maduro va fi judecat la New York pentru acuzații legate de droguri

Administraţia SUA pentru Combaterea Drogurilor a lucrat ani de zile la punerea sub acuzare a lui Maduro şi a unor lideri militari de vârf din Venezuela, potrivit oficialilor americani din domeniul aplicării legii.

Citește și
Nicolás Maduro
Ultimile imagini cu Nicolás Maduro înainte de a fi capturat. Ce a spus liderul Venezuelei despre SUA în ultimul său interviu

Se aşteaptă ca această muncă să constituie baza acuzaţiilor care urmează să fie făcute publice.

Procurorul general al SUA, Pam Bondi, a declarat anterior că Maduro „va înfrunta în curând toată furia justiţiei americane pe teritoriul american, în instanţele americane”, după ce a fost capturat în Venezuela.

Donald Trump, maestru de ceremonii la petrecerea de Revelion. Cât a scos la licitație pe o pictură cu Iisus Hristos

Sursa: News.ro

Etichete: captura, nicolas maduro, dormitor, delta force,

Dată publicare: 03-01-2026 17:17

Articol recomandat de sport.ro
Ana Bogdan a luat prima decizie majoră, după retragerea din tenis / GALERIE FOTO
Ana Bogdan a luat prima decizie majoră, după retragerea din tenis / GALERIE FOTO
Citește și...
Trump a vizionat în direct operațiunea de capturare a lui Maduro. „Ca și cum aș fi urmărit o emisiune televizată”
Stiri externe
Trump a vizionat în direct operațiunea de capturare a lui Maduro. „Ca și cum aș fi urmărit o emisiune televizată”

Preşedintele american Donald Trump a susţinut sâmbătă că a urmărit în direct operaţiunea de capturare şi scoatere din ţară a omologului său venezuelean Nicolas Maduro, relatează AFP.

Ultimile imagini cu Nicolás Maduro înainte de a fi capturat. Ce a spus liderul Venezuelei despre SUA în ultimul său interviu
Stiri externe
Ultimile imagini cu Nicolás Maduro înainte de a fi capturat. Ce a spus liderul Venezuelei despre SUA în ultimul său interviu

Înainte de capturarea de către forțele americane, președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, a acordat un interviu în care și-a nuanțat retorica față de Statele Unite și președintele Donald Trump.  

SUA anunță de ce este acuzat Maduro. ”Va face față în curând mâniei depline a justiției americane pe pământ american”
Stiri externe
SUA anunță de ce este acuzat Maduro. ”Va face față în curând mâniei depline a justiției americane pe pământ american”

Preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, şi soţia sa, Cilia Flores, se confruntă cu acuzaţii legate de droguri şi "vor face faţă în curând mâniei depline a justiţiei americane pe pământ american", a declarat sâmbătă procurorul general al SUA, Pam Bondi.

Cum explică Marco Rubio legalitatea atacului din Venezuela și ridicarea președintelui Maduro și al soției sale
Stiri externe
Cum explică Marco Rubio legalitatea atacului din Venezuela și ridicarea președintelui Maduro și al soției sale

Atacul lansat sâmbătă de Statele Unite asupra Venezuelei a generat reacţii critice în Congresul american, inclusiv din partea unor senatori republicani, care au pus sub semnul întrebării baza constituţională a acţiunii militare.

Ce spune Donald Trump despre operațiunea din Venezuela prin care a fost capturat Nicolas Maduro
Stiri externe
Ce spune Donald Trump despre operațiunea din Venezuela prin care a fost capturat Nicolas Maduro

Președintele Trump a calificat operațiunea SUA în Venezuela drept „strălucită”, dar nu a precizat dacă a consultat Congresul pe această temă.

Recomandări
SUA au bombardat Venezuela. Președintele Maduro și soția lui, capturați și scoși din țară cu avionul de Trump | VIDEO
Stiri externe
SUA au bombardat Venezuela. Președintele Maduro și soția lui, capturați și scoși din țară cu avionul de Trump | VIDEO

Președintele Donald Trump a afirmat că SUA l-au capturat pe liderul Venezuelei, Nicolas Maduro, și pe soția acestuia, confirmând în același timp că a lansat un atac „pe scară largă” împotriva țării. El adaugă că Maduro a fost scos din țară cu avionul.

Cod galben de ninsori și viscol în mai multe județe. Zonele unde se va depune strat de zăpadă
Vremea
Cod galben de ninsori și viscol în mai multe județe. Zonele unde se va depune strat de zăpadă

Meteorologii avertizează că vremea rea continuă cel puţin până luni seară, fiind aşteptate ninsori, polei, dar şi viscol în zonele montane. La munte, stratul nou de zăpadă poate ajunge la 50 de centimetri, iar în Transilvania şi Maramureş la 15.

Câți bani a luat România de la UE față de sumele cu care a contribuit, de la aderare
Stiri actuale
Câți bani a luat România de la UE față de sumele cu care a contribuit, de la aderare

România a câștigat semnificativ din apartenența la Uniunea Europeană, primind de peste trei ori mai mulți bani decât a contribuit la bugetul comunitar, susține europarlamentarul liberal Dan Motreanu.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 03 Ianuarie 2026

02:15:07

Alt Text!
La Măruță
30 Decembrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Decembrie 2025

01:46:51

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28