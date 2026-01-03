Trump a vizionat în direct operațiunea de capturare a lui Maduro. „Ca și cum aș fi urmărit o emisiune televizată”

Preşedintele american Donald Trump a susţinut sâmbătă că a urmărit în direct operaţiunea de capturare şi scoatere din ţară a omologului său venezuelean Nicolas Maduro, relatează AFP.

„Am urmărit-o literalmente ca şi cum aş fi urmărit o emisiune televizată", a declarat Trump într-un interviu acordat postului de televiziune Fox News.

„Ne-am uitat dintr-o cameră şi am urmărit fiecare aspect", a adăugat el, fără a preciza cine mai era prezent.

Potrivit lui Trump, niciun american nu a fost ucis în timpul capturării lui Maduro, care a fost prins „într-o fortăreaţă".

Venezuela a ignorat ofertele de acord

Vicepreşedintele american JD Vance a declarat sâmbătă că Venezuela a ignorat mai multe oferte din partea Statelor Unite pentru a ajunge la un acord, relatează AFP.

Donald Trump i-a oferit lui Nicolas Maduro „mai multe căi de ieşire", dar „a fost foarte clar de-a lungul acestui proces: traficul de droguri trebuie să înceteze, iar petrolul furat trebuie returnat Statelor Unite", a scris Vance pe reţeaua X.

Potrivit vicepreşedintelui american, „Maduro este cea mai nouă persoană care află că preşedintele Trump vorbeşte serios".

„Maduro are mai multe inculpări în SUA pentru narcoterorism. Nu poţi scăpa de justiţie pentru traficul de droguri în Statele Unite doar pentru că locuieşti într-un palat din Caracas", a adăugat JD Vance.

