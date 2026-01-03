Ultimle imagini cu Nicolás Maduro înainte de a fi capturat. Ce a spus liderul Venezuelei despre SUA în ultimul său interviu

Înainte de capturarea de către forțele americane, președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, a acordat un interviu în care și-a nuanțat retorica față de Statele Unite și președintele Donald Trump.

Într-un interviu difuzat joi, președintele Venezuelei, Nicolás Maduro s-a oferit să abordeze probleme legate de traficul de droguri și accesul la petrolul venezuelean. Mai puțin de 48 de ore mai târziu, Maduro și soția sa au fost capturați de SUA în urma unei misiuni surpriză, precis executate.

În timpul conversației cu jurnalistul spaniol Ignacio Ramonet, filmată de Revelion și difuzată de televiziunea de stat venezueleană în prima zi a anului, Maduro părea să își reducă retorica împotriva SUA. Venezuela, spunea liderul autoritar, era o „țară apropiată” de Statele Unite și a amintit că Trump i se adresase cu „domnule președinte” într-o conversație purtată în noiembrie.

Maduro și soția sa, Cilia Flores, au fost văzuți și plimbându-se prin anumite zone ale capitalei Caracas înainte de a fi capturați, conform ndtv.com.

„Poporului Statelor Unite îi spun ceea ce am spus mereu: Venezuela este o țară „frățească”… un guvern prietenos” a fost citat liderul de stânga în interviu de agenția Reuters.

„Trebuie să începem să vorbim serios, cu faptele în față. Guvernul SUA știe asta, pentru că le-am spus-o de multe ori interlocutorilor lor, că dacă vor să discute serios despre acordul de luptă împotriva traficului de droguri, suntem pregătiți să facem asta. Dacă vor petrolul Venezuelei, Venezuela este pregătită să accepte investiții americane, ca cele ale Chevron, când, unde și cum vor să le facă”, a adăugat președintele.

Totuși, ostilitatea față de SUA nu dispăruse complet.

„Ce caută ei? Este clar că încearcă să se impună prin amenințări, intimidare și forță”, a spus Maduro.

Capturarea lui Nicolás Maduro și a soției sale

Sâmbătă, cel puțin șapte explozii au fost auzite în diferite zone din Caracas. Venezuela a acuzat Statele Unite de atac asupra țării, ceea ce a fost confirmat ulterior de Trump, care a anunțat că Maduro și soția sa au fost capturați. Capturarea a fost executată de unitatea de elită Delta Force a armatei americane.

Maduro, acuzat de Trump și susținătorii săi că ar conduce o organizație „narco-teroristă” care trimite droguri în SUA, declarase și că americanii urmăresc resursele Venezuelei.

„Deoarece nu mă pot acuza pe mine sau pe Venezuela că am arme de distrugere în masă (ca în cazul Irakului), au inventat o acuzație pe care SUA știe că este falsă”, spusese el.

Maduro afirmase, de asemenea, că SUA încearcă să îl înlăture și să instaleze un guvern marionetă.

