SUA anunță de ce este acuzat Maduro. ”Va face față în curând mâniei depline a justiției americane pe pământ american”

Preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, şi soţia sa, Cilia Flores, se confruntă cu acuzaţii legate de droguri şi "vor face faţă în curând mâniei depline a justiţiei americane pe pământ american", a declarat sâmbătă procurorul general al SUA, Pam Bondi, pe platforma X, informează dpa.

Nicolas Maduro and his wife, Cilia Flores, have been indicted in the Southern District of New York. Nicolas Maduro has been charged with Narco-Terrorism Conspiracy, Cocaine Importation Conspiracy, Possession of Machineguns and Destructive Devices, and Conspiracy to Possess… — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) January 3, 2026

"Nicolas Maduro şi soţia sa, Cilia Flores, au fost puşi sub acuzare în Districtul Sudic din New York. Nicolas Maduro a fost acuzat de conspiraţie la narcoterorism, conspiraţie la importul de cocaină, deţinere de mitraliere şi dispozitive distructive şi conspiraţie în vederea deţinerii de mitraliere şi dispozitive distructive împotriva Statelor Unite. În curând, aceştia se vor confrunta cu mânia deplină a justiţiei americane pe teritoriul american, în instanţele americane", a declarat Bondi.

Rubio: ”Maduro NU este președintele Venezuelei”

Procurorul general al SUA i-a mulţumit, "în numele întregului Departament de Justiţie al SUA, (...) preşedintelui (american Donald) Trump pentru curajul de a cere socoteală în numele poporului american", dar şi armatei americane "curajoase care a condus misiunea incredibilă şi de mare succes de a-i captura pe aceşti doi presupuşi traficanţi internaţionali de narcotice".

La rândul său, secretarul de stat american Marco Rubio a repostat pe platforma X o postare mai veche de-a sa în care spunea că "Maduro NU este preşedintele Venezuelei şi regimul său NU este guvernul legitim. Maduro este şeful Cartelului de los Soles, o organizaţie narcoteroristă care a preluat controlul asupra ţării. Şi este pus sub acuzare pentru că aduce droguri în Statele Unite".

Preşedintele american Donald Trump a anunţat că Statele Unite au "efectuat cu succes un atac la scară largă împotriva Venezuelei" sâmbătă şi a declarat că preşedintele venezuelean Nicolas Maduro şi soţia sa au fost capturaţi şi scoşi din ţară.

