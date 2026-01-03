SUA anunță de ce este acuzat Maduro. ”Va face față în curând mâniei depline a justiției americane pe pământ american”

Stiri externe
03-01-2026 | 15:11
nicolas maduro
Shutterstock

Preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, şi soţia sa, Cilia Flores, se confruntă cu acuzaţii legate de droguri şi "vor face faţă în curând mâniei depline a justiţiei americane pe pământ american", a declarat sâmbătă procurorul general al SUA, Pam Bondi.

autor
Cristian Anton

Preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, şi soţia sa, Cilia Flores, se confruntă cu acuzaţii legate de droguri şi "vor face faţă în curând mâniei depline a justiţiei americane pe pământ american", a declarat sâmbătă procurorul general al SUA, Pam Bondi, pe platforma X, informează dpa.

"Nicolas Maduro şi soţia sa, Cilia Flores, au fost puşi sub acuzare în Districtul Sudic din New York. Nicolas Maduro a fost acuzat de conspiraţie la narcoterorism, conspiraţie la importul de cocaină, deţinere de mitraliere şi dispozitive distructive şi conspiraţie în vederea deţinerii de mitraliere şi dispozitive distructive împotriva Statelor Unite. În curând, aceştia se vor confrunta cu mânia deplină a justiţiei americane pe teritoriul american, în instanţele americane", a declarat Bondi.

Rubio: ”Maduro NU este președintele Venezuelei”

Procurorul general al SUA i-a mulţumit, "în numele întregului Departament de Justiţie al SUA, (...) preşedintelui (american Donald) Trump pentru curajul de a cere socoteală în numele poporului american", dar şi armatei americane "curajoase care a condus misiunea incredibilă şi de mare succes de a-i captura pe aceşti doi presupuşi traficanţi internaţionali de narcotice".

Citește și
soldati americani
Atacul asupra Venezuelei nu este primul al SUA în America Latină. Istoria intervențiilor militare americane

La rândul său, secretarul de stat american Marco Rubio a repostat pe platforma X o postare mai veche de-a sa în care spunea că "Maduro NU este preşedintele Venezuelei şi regimul său NU este guvernul legitim. Maduro este şeful Cartelului de los Soles, o organizaţie narcoteroristă care a preluat controlul asupra ţării. Şi este pus sub acuzare pentru că aduce droguri în Statele Unite".

Preşedintele american Donald Trump a anunţat că Statele Unite au "efectuat cu succes un atac la scară largă împotriva Venezuelei" sâmbătă şi a declarat că preşedintele venezuelean Nicolas Maduro şi soţia sa au fost capturaţi şi scoşi din ţară.

Donald Trump, maestru de ceremonii la petrecerea de Revelion. Cât a scos la licitație pe o pictură cu Iisus Hristos

Sursa: StirilePROTV, Agerpres

Etichete: SUA, trafic de droguri, nicolas maduro, acuzatii, procuror general,

Dată publicare: 03-01-2026 15:11

Articol recomandat de sport.ro
Ana Bogdan a luat prima decizie majoră, după retragerea din tenis / GALERIE FOTO
Ana Bogdan a luat prima decizie majoră, după retragerea din tenis / GALERIE FOTO
Citește și...
Cum explică Marco Rubio legalitatea atacului din Venezuela și ridicarea președintelui Maduro și al soției sale
Stiri externe
Cum explică Marco Rubio legalitatea atacului din Venezuela și ridicarea președintelui Maduro și al soției sale

Atacul lansat sâmbătă de Statele Unite asupra Venezuelei a generat reacţii critice în Congresul american, inclusiv din partea unor senatori republicani, care au pus sub semnul întrebării baza constituţională a acţiunii militare.

Atacul asupra Venezuelei nu este primul al SUA în America Latină. Istoria intervențiilor militare americane
Stiri externe
Atacul asupra Venezuelei nu este primul al SUA în America Latină. Istoria intervențiilor militare americane

Atacul Statelor Unite asupra Venezuelei este primul din acest secol, dar a șasea intervenție militară a SUA în America Latină în ultimii 75 de ani.

 

Donald Trump, conferință de presă după atacurile SUA în Venezuela. Maduro și soția sa ar fi fost capturați și scoși din țară
Stiri externe
Donald Trump, conferință de presă după atacurile SUA în Venezuela. Maduro și soția sa ar fi fost capturați și scoși din țară

Președintele american Donald Trump anunță că va susține sâmbătă o conferință de presă pe tema situației din Venezuela la ora locală 11:00, adică 18:00, ora României.

Ce spune Donald Trump despre operațiunea din Venezuela prin care a fost capturat Nicolas Maduro
Stiri externe
Ce spune Donald Trump despre operațiunea din Venezuela prin care a fost capturat Nicolas Maduro

Președintele Trump a calificat operațiunea SUA în Venezuela drept „strălucită”, dar nu a precizat dacă a consultat Congresul pe această temă.

SUA au bombardat Venezuela. Președintele Maduro și soția lui, capturați și scoși din țară cu avionul de Trump | VIDEO
Stiri externe
SUA au bombardat Venezuela. Președintele Maduro și soția lui, capturați și scoși din țară cu avionul de Trump | VIDEO

Președintele Donald Trump a afirmat că SUA l-au capturat pe liderul Venezuelei, Nicolas Maduro, și pe soția acestuia, confirmând în același timp că a lansat un atac „pe scară largă” împotriva țării. El adaugă că Maduro a fost scos din țară cu avionul.

Recomandări
SUA au bombardat Venezuela. Președintele Maduro și soția lui, capturați și scoși din țară cu avionul de Trump | VIDEO
Stiri externe
SUA au bombardat Venezuela. Președintele Maduro și soția lui, capturați și scoși din țară cu avionul de Trump | VIDEO

Președintele Donald Trump a afirmat că SUA l-au capturat pe liderul Venezuelei, Nicolas Maduro, și pe soția acestuia, confirmând în același timp că a lansat un atac „pe scară largă” împotriva țării. El adaugă că Maduro a fost scos din țară cu avionul.

Cod galben de ninsori și viscol în mai multe județe. Zonele unde se va depune strat de zăpadă
Vremea
Cod galben de ninsori și viscol în mai multe județe. Zonele unde se va depune strat de zăpadă

Meteorologii avertizează că vremea rea continuă cel puţin până luni seară, fiind aşteptate ninsori, polei, dar şi viscol în zonele montane. La munte, stratul nou de zăpadă poate ajunge la 50 de centimetri, iar în Transilvania şi Maramureş la 15.

Câți bani a luat România de la UE față de sumele cu care a contribuit, de la aderare
Stiri actuale
Câți bani a luat România de la UE față de sumele cu care a contribuit, de la aderare

România a câștigat semnificativ din apartenența la Uniunea Europeană, primind de peste trei ori mai mulți bani decât a contribuit la bugetul comunitar, susține europarlamentarul liberal Dan Motreanu.

Top citite
1 horoscop
Shutterstock
Stiri Diverse
Horoscop Luna Plină în Rac – 3 ianuarie 2026. Echilibru emoțional și decizii importante pentru zodii
2 Laura Cosoi
Facebook / Laura Cosoi
Stiri Mondene
Laura Cosoi este din nou însărcinată. Actrița va deveni mamă pentru a cincea oară. VIDEO
3 Zohran Mamdani
IMAGO
Stiri externe
Primul ordin executiv al lui Zohran Mamdani i-a înfuriat pe evrei: „antisionist și antisemit”
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 03 Ianuarie 2026

02:15:07

Alt Text!
La Măruță
30 Decembrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Decembrie 2025

01:46:51

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28