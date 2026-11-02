Inițiativa este susținută de Banca Centrală a Muntenegrului (CBCG) și de băncile comerciale, au anunțat reprezentanții instituției, relatează Blic.

Astfel, continuă campania tradițională „Primul pas către un viitor sigur”, care se desfășoară de 23 de ani și promovează cultura economisirii, siguranța financiară și o relație responsabilă cu banii.

Cu această ocazie, guvernatoarea Băncii Centrale a Muntenegrului, Irena Radović, și președinții consiliilor de administrație ale băncilor comerciale au semnat acordul pentru organizarea Săptămânii Economisirii.

Prin acest document, instituțiile și-au reconfirmat angajamentul comun față de o inițiativă care îmbină educația financiară, responsabilitatea socială și investițiile concrete în generațiile viitoare.

„Prin această inițiativă, care durează de aproape două decenii și jumătate, sprijinim familiile și cei mai mici deponenți, încurajând totodată cultura economisirii, educația financiară și o relație responsabilă cu banii încă de la cele mai fragede vârste. Sunt deosebit de mândră și de implementarea cu succes a două proiecte importante: aderarea Muntenegrului la zona SEPA și introducerea sistemului TIPS de plăți instant. Prin acestea, am făcut un pas important în modernizarea sistemului de plăți, ne-am apropiat și mai mult de spațiul financiar european și am oferit cetățenilor și companiilor posibilitatea de a efectua plăți mai rapide, mai sigure și mai avantajoase. Aceste rezultate confirmă angajamentul nostru de a crea condiții mai bune pentru generațiile viitoare”, a declarat Radović.

Care sunt condițiile pentru a primi cei 2.000 de euro

Potrivit acordului semnat, Banca Centrală a Muntenegrului și banca la care părinții deschid un cont de economii pentru nou-născut vor depune câte 1.000 de euro fiecare.

Astfel, fiecare copil născut în timpul Săptămânii Economisirii va primi un depozit inițial în valoare totală de 2.000 de euro.

Banii vor fi depuși într-un cont cu o perioadă de economisire de un an. După expirarea acestei perioade, părinții vor putea decide dacă retrag suma sau continuă să economisească.

De la lansarea campaniei, 2.926 de copii din întreaga țară au primit primul lor depozit de economii. Pentru această inițiativă, Banca Centrală și băncile comerciale au alocat peste 1,3 milioane de euro.