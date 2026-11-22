Până la 30 septembrie 2026, peste 1,2 milioane de euro din monedele strânse în fântână au fost direcționate către programe sociale derulate de organizația Caritas Roma, notează RomaToday.

Fondurile sunt distribuite în baza unui acord între Primăria Romei și Vicariatul Romei, instituție a Bisericii Catolice care coordonează activitatea ecleziastică din capitala Italiei. Protocolul a fost reînnoit pentru o perioadă de trei ani printr-o hotărâre a Consiliului Capitolin din 7 decembrie 2023.

Potrivit acordului, banii adunați din fântână trebuie folosiți pentru proiecte caritabile și programe de sprijinire a persoanelor vulnerabile.

Cum sunt folosiți banii strânși din Fontana di Trevi

Fondurile sunt împărțite în cinci categorii de intervenție socială, de la ajutor alimentar și servicii medicale până la sprijin pentru persoanele fără adăpost și programe destinate copiilor.

Ajutor pentru persoanele care nu au ce mânca. O parte din bani finanțează cantinele sociale Giovanni Paolo II și Don Luigi Di Liegro, precum și Magazinele Solidarității, de unde persoanele și familiile cu venituri mici pot primi alimente și alte produse de bază.

Sprijin pentru persoanele singure și vulnerabile. Sunt finanțate servicii de îngrijire la domiciliu, consiliere și sprijin financiar, dar și echipe mobile care merg noaptea în zonele orașului pentru a ajuta persoanele fără adăpost sau pe cele care trăiesc în izolare.

Ajutor medical pentru persoanele cu afecțiuni grave. Fondurile susțin și centrul Don Luigi Di Liegro din complexul de asistență socială Villa Glori, unde sunt îngrijite persoane cu HIV/SIDA și alte probleme grave de sănătate, aflate în situații de vulnerabilitate.

Soluții de locuire pentru cei fără adăpost. Banii sunt folosiți pentru programe care le oferă persoanelor fără locuință posibilitatea de a avea un adăpost și de a-și recăpăta treptat independența. Printre acestea se numără proiectele de locuire asistată, programul Housing First și sprijinul pentru persoanele care părăsesc instituțiile de îngrijire și au nevoie de ajutor pentru a se reintegra în comunitate.

Programe pentru copii și familii. Ultimul domeniu vizează educația și sprijinirea tinerilor. Sunt finanțate inițiative precum centrul de joacă Ohana și grădinița Tanaliberamondo, care oferă servicii copiilor și familiilor aflate în dificultate.