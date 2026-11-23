Echipajul medical preluase copilul din faţa locuinţei familiei, din municipiul Târgu Jiu, unde mama aştepta ambulanţa cu copilul în braţe. Necropsia urmează a stabili cauzele decesului, primele verificări indicând că nu există urme de violenţă pe corp.

„La data de 22 noiembrie 2026, în jurul orei 06:22, poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Târgu Jiu au fost sesizaţi prin apel 112 de către dispeceratul unei unităţi medicale din municipiu, cu privire la decesul unui minor în vârstă de 8 luni, în timp ce se afla într-o ambulanţă, pe rampa unităţii medicale. La faţa locului s-au deplasat poliţiştii, care au efectuat cercetarea la faţa locului, iar în urma examinării vizuale a corpului minorului nu au fost identificate urme vizibile de violenţă la nivelul capului, trunchiului sau membrelor", informează, luni, reprezentanţii Poliţiei judeţene Gorj.

Copilul ajunsese la spital și cu două zile în urmă

Surse judiciare au precizat pentru News.ro că bebeluşul era adus la spital în urma unui apel primit în dimineaţa zilei de duminică, la ora 6:00, prin care părinţii anunţaseră că este inert şi nu reacţionează.

O ambulanţă l-a preluat pe copil din braţele mamei sale, care aştepta echipajul în faţa casei. Femeia era panicată, iar membrii echipajului medical, doi asistenţi, au comunicat cu greu cu ea.

Văzând starea gravă a bebeluşului, echipajul medical a decis să îl preia imediat, iar în autospecială cadrele medicale au constatat că băieţelul nu e conştient şi nu respiră, motiv pentru care au început manevre de resuscitare, folosind ventilaţie pe mască şi balon şi aplicând compresii toracice. În momentul în care ambulanţa a ajuns la spital, bebeluşul prezenta rigiditate cadaverică, fiind declarat decesul.

Sursele citate au precizat pentru News.ro că bebeluşul fusese adus la spital în urmă cu două zile, primise un tratament, însă primele verificări arată că acesta nu îi fusese administrat conform prescripţiei medicului.

La caz a fost trimis echipajul cu asistenţi medicali pentru că cel cu medic transfera o pacientă cu insuficienţă respiratorie de la Spitalul din Motru la Târgu Jiu.

Trupul neînsufleţit al copilului a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Gorj, în vederea efectuării necropsiei şi stabilirii cu exactitate a cauzei decesului.

Poliţiştii fac cercetări în cadrul unui dosar penal de ucidere din culpă, ancheta fiind continuată sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu.