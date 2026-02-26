”O mare defilare militară cu ocazia celui de-al IX-lea Congres al Partidului Muncitorilor din Coreea (de Nord) a avut loc în Piaţa Kim Il Sung, în seara lui 25 februarie”, a anunţat agenţia centrală nord-coreeană de presă KCNA, organul oficial de presă al puterii.

”Cu ferma convingere că o nouă cotitură istorică se produce în Partidul nostru (...), declar închis al IX-lea Congres al Partidului Muncitorilor din Coreea” de Nord, a declarat dictatorul Kim Jong Un, citat de KCNA.

Kim Jong Un a fost reales duminică, în unanimitate, în postul suprem de secretar general al partidului unic, care conduce această ţară comunistă din 1940.

Gradaţi de rang înalt din armată iu depus un ”jurământ de credinţă” dictatorului, potrivit KCNA.

Influenta soră a dictatorului nord-coreean, Kim Yo Jong, a fost promovată de partid, la acest Congres cincinal, de la postul de directoare adjunctă la postul de directoare de departament, potrivit News.ro.