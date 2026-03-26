Platforma de mesagerie deținută de Meta aduce și alte funcții utile, precum un mod nou de a elibera spațiu, posibilitatea de a retușa fotografii cu Meta AI și multe altele.

Cea mai notabilă actualizare este funcția „Writing Help”, care îi ajută pe utilizatori să redacteze mesaje perfecte. Lansată inițial în august anul trecut, funcția permite deja reformularea, corectarea și ajustarea tonului mesajelor. Joi, Meta a anunțat că noua versiune va ajuta utilizatorii să obțină mesajul „exact așa cum trebuie”.

Meta speră ca oamenii să folosească tehnologia direct în WhatsApp, în loc să apeleze la instrumente externe precum ChatGPT. Totuși, nu toți utilizatorii vor adopta funcția, preferând conversațiile autentice cu prietenii și familia. Compania asigură că mesajele rămân private chiar și atunci când se folosește „Writing Help”.

Cum se folosește noua funcție AI

Pentru a accesa funcția, utilizatorii trebuie să atingă bara de chat, să selecteze iconița de stickere din câmpul de tastare și apoi să atingă iconița cu creion și sclipici, care indică funcția AI.

WhatsApp permite acum identificarea și ștergerea fișierelor mari direct din orice chat. Astfel, utilizatorii pot elimina doar ceea ce nu le trebuie, păstrând istoricul conversațiilor intact. De exemplu, se pot șterge doar fișiere media, fără a afecta mesajele text.

Cu Meta AI, utilizatorii pot retușa fotografii direct în chat: pot elimina elemente deranjante, schimba fundalul sau aplica un stil nou, fără a părăsi aplicația.

WhatsApp permite acum transferul istoricului conversațiilor între iOS și Android, dar și între conturi pe aceeași platformă. În plus, pe iOS, utilizatorii pot folosi două conturi simultan, funcție deja disponibilă pe Android.

Stickerele primesc și ele un upgrade: aplicația sugerează stickere specifice pe măsură ce tastezi emoji-uri, astfel încât să le poți înlocui rapid cu un sticker potrivit.

Noile funcții sunt deja implementate și vor fi disponibile pentru toți utilizatorii în curând, potrivit WhatsApp.