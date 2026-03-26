Copilașul a fost salvat de trupul mamei care s-a stins. Unul dintre Șoferi își sărbătorise ziua de naștere, iar celălalt urma să o sărbatorească joi.

Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional.

Accidentul s-a produs la lăsarea întunericului pe o șosea dintre Piatra Neamț și Roman.

Șoferul unei mașini, în vârstă de 38 de ani, a intrat în depășire într-o curbă, apoi, pe contrasens, s-a ciocnit frontal cu un autoturism care venea din sensul opus. În urma impactului, prima mașină a fost cuprinsă de flăcări, iar cealaltă s-a răsturnat pe plafon.

Șapte persoane se aflau în cele două mașini implicate în accident.

În mașina care a luat foc, șoferul de 38 de ani și iubita lui de 27 și-au pierdut viața. Deveniseră recent părinți. Trupul femeii a fost găsit aplecat peste bebelușul de 5 luni, care a supraviețuit. Din vehicul a reușit să iasă singură o femeie de 68 de ani, mătușa șoferului. Bebelușul a fost rănit grav și a suferit arsuri, iar medicii l-au transferat la un spital din Capitală, unde este intubat și ventilat mecanic.

În cealaltă mașină, șoferul de 20 de ani și mama lui, de 39, și-au pierdut viața. Iubita conducătorului auto, o adolescentă de 17 ani, a fost rănită.

Iulian Pricope, locțiitor comandant al detașamentului de pompieri din Roman: „Erau 6 persoane încarcerate. Din păcate, 4 dintre acestea erau decedate. 3 dintre acestea au fost transportate la spital: o femeie de 68 de ani, o fată de 17 ani și un bebeluș de 5 luni.”

Un detaliu sinistru a ieșit la iveală: șoferul mai tânăr a murit de ziua lui de naștere, iar celălalt, șofer profesionist, ar fi fost sărbătorit joi.

Mircea Toma, bunicul șoferului de 20 de ani: „S-au dus la Roman să sărbătorească, el cu mama sa și cu o prietenă de-a lui. Avea toate categoriile existente la auto în România.”

Maria Andreea Atomei, purtător de cuvânt, IPJ Neamț: „În timp ce un bărbat de 38 de ani din Trifești conducea un autoturism, pe un sector de drum în curbă la dreapta s-ar fi angajat în depășirea unui alt autoturism, ar fi încălcat marcajul longitudinal continuu și ar fi intrat în coliziune frontală cu un autoturism condus de un bărbat de 20 de ani.”

Rezultatele necropsiei vor arăta dacă șoferii consumaseră alcool.